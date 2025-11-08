Polémica por las fumigaciones: Fiscalía de Estado defiende la constitucionalidad de las distancias

La Justicia debe resolver si declara la inconstitucionalidad dos artículos de la Ley Nº 11.178 “De las buenas prácticas en materia fitosanitarios”, sancionada el 19 de diciembre de 2024 por la Legislatura, que refieren a las distintas prácticas de fumigación.

El planteo lo hizo un vecino de Aldea Salto, departamento Diamante, Gerardo Ariel Gareis, que logró que la vocal de la Cámara en lo Contencioso Administrativa de Paraná, Adriana Beatriz Acevedo, hiciera lugar a una medida cautela y ordenara la “suspensión inmediata de fumigaciones aéreas” con uso de drones en la parcela lindante a su vivienda.

Gareis refirió en su planteo judicial al daño genético comprobado en su hija menor de edad como consecuencia del accionar de sus vecinos, quienes durante un largo tiempo vienen llevando a cabo tareas de fumigación área y terrestre con agrotóxicos, poniendo en altísimo riesgo la vida y salud de su familia, en manifiesta violación, sostiene, al derecho a un ambiente sano.

Pero después de aceptar la medida cautelar pedida por Gareis, la Justicia debe resolver el planteo de fondo: declarar la inconstitucionalidad de los artículos 63º y 66º de la Ley Nº 11.178. Y para eso este viernes se realizó una audiencia en Tribunales en la que las partes expusieron sus argumentos. Por la Provincia, lo hizo el fiscal de Estado Adjunto, Martín Rettore Elena.

-Esta discusión, el de las distintas para la fumigación, ya no había sido saldada?

-Hubo muchos fallos sobre el tema de las distintas de fumigación, y todos los pronunciamientos terminaban instando a la Legislatura a sancionar una ley. Esa ley se sancionó. Fue una ley muy trabajada, que dio mucho trabajo para lograr los consensos necesarios para su sanción. Este es un tema muy sensible, sobre todo en una provincia como la de Entre Ríos, en la cual hay que convivir con este equilibrio entre la protección al ambiente con la necesidad de la producción. en una provincia donde la práctica de la agricultura es más que habitual.

-¿Acá lo que se discute son las distancias o el uso de drones, que no está reglamentado?

-En principio, yo creo que la cuestión va a estar desarrollada en las distancias. La cuestión de los drones está prevista en la ley, pero todavía no está dictada la reglamentación para su aplicación eficaz y eficiente. O sea, no es que esté prohibido el uso de drones, sino que está previsto en la ley, pero todavía no se ha desarrollado la cuestión con respecto a la aplicación. Pero entiendo que la discusión en esta causa va a estar dada por las distancias para la fumigación. La Fiscalía de Estado plantea la defensa de esta ley. Hay informes técnicos muy sólidos que han desarrollado todos los estudios pertinentes para lograr una norma que sea aplicable.

-Sancionada la ley, ¿la Justicia puede intentar legislar en materia de distancias cuando hay una normativa que lo contempla?

-La tacha de inconstitucionalidad de una norma es la sanción más fuerte, más grave que tiene el ordenamiento jurídico. Nosotros entendemos que está efectivamente y adecuadamente fundada la cuestión de las distancias en informes técnicos y científicos. Esto se debatió en esta audiencia de conciliación que tuvimos este viernes. Pero estando en juego la constitucionalidad de una norma está claro que no puede haber ningún tipo de conciliación al respecto.

-¿Y qué tiempos tiene ahora la jueza para resolver?

-Se abrió un período de prueba, en el cual hay que producir bastante cantidad de pruebas, de informes de parte de profesionales de la salud, de ingenieros agrónomos, biólogos, que van a van a tener que emitir una opinión, para luego conocer la sentencia.

-¿Eso no se discutió ya en la Legislatura antes de sancionar la ley?

-Exactamente. Nosotros lo planteamos en esos términos. El planteo de fondo es que toda esta discusión se dio en el ámbito que corresponde, que es en la Legislatura de la provincia. Nosotros defendemos la legalidad y la constitucionalidad de la norma, porque creemos que fue hecha de la mejor manera y con todos los estudios científicos que correspondían.

Fuente: Entre Ríos Ahora