San Martín obtuvo un empate agónico y se aferra a la ilusión

Este sábado por la noche, uno de los dos partidos que cerraron la actividad por la 15ª fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional tuvo lugar en San Juan. El estadio Ingeniero Hilario Sánchez tuvo el enfrentamiento entre San Martín de San Juan y Lanús que contó con el arbitraje de Hernán Mastrángelo, acompañado por Germán Delfino en el VAR.

La primera ocasión de riesgo para Lanús fue la apertura del marcador. A los seis minutos, Sasha Marcich desbordó por el costado izquierdo en profundidad y habilitó a tiempo a Rodrigo Castillo, que llegó por el centro para definir al gol frente a Matías Borgogno.

San Martín reaccionó y tuvo la chance del empate con un centro desde la izquierda impulsado por Sebastián Jaurena. Nadie pudo conectar el balón en su recorrido y luego de un pique acabó dando en el travesaño, para sorpresa de propios y extraños.

El Verdinegro siguió buscando y tuvo una nueva ocasión clara con un disparo de Sebastián González. El mediocampista controló fuera del área y desde ahí sacó un potente remate contra el poste derecho que Nahuel Losada logró desviar al tiro de esquina.

Ya en la segunda mitad, el equipo de Leandro Romagnoli insistió en la búsqueda del empate. Diego González habilitó a Tomás Fernández por derecha, que desde adentro del área pasó el balón para Ayrton Portillo. El lateral derecho sacó un remate que buscó el costado izquierdo del arco de Losada, pero acabó dando en el costado externo de la red.

En la continuidad de su búsqueda, Santiago Salle tuvo el gol en la boca del arco. Tras un desborde por izquierda llegó el centro bajo para la llegada del atacante, que se barrió para definir, pero acabó rematando por encima del travesaño.

Marcelino Moreno pudo sentenciar la historia con una doble chance, pero dos atajadas de Borgogno le negaron la oportunidad de liquidar el juego. En la primera evitó el gol del mediocampista con un remate a la derecha y en el rebote le salió rápido para evitar que el remate cruzado de Moreno se convierta en gol.

Cuando el partido parecía irse con victoria de Lanús, un tiro de esquina impulsado desde el costado derecho llegó a la posición de Diego González, que remató débil hacia el arco de Losada. En el camino, Tomás Lecanda desvió la pelota y logró anotar el empate a los 45 minutos. Gol y alivio para los sanjuaninos, que se aferran a la esperanza.

Con el empate, el Granate llegó a 27 puntos y se ubica en la tercera posición de la Zona A; mientras que San Martín aparece octavo con 19 unidades. Sin embargo, la preocupación del equipo sanjuanino pasa por el descenso: tiene 28 puntos, los mismos que Godoy Cruz y uno más que Aldosivi en la tabla anual. Con el Tiburón definirá su destino en la última fecha; mientras que el equipo de Mauricio Pellegrino recibirá a Atlético Tucumán.

-SÍNTESIS-

San Martín 1-1 Lanús.



Goles:

6’PT: Rodrigo Castillo (LAN).

45’ST: Tomás Lecanda (SMA).



Formaciones:

San Martín: Matías Borgogno; Ayrton Portillo, Tomás Lecanda, Luciano Recalde, Matías Orihuela; Sebastián Jaurena, Diego González; Tomás Fernández, Sebastián González, Horacio Tijanovich; Ignacio Maestro Puch.

DT: Leandro Romagnoli.



Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Ramiro Carrera, Agustín Cardozo; Dylan Aquino, Marcelino Moreno, Franco Watson; Rodrigo Castillo.

DT: Mauricio Pellegrino.



Cambios:

ET: ingresó Alexis Segovia por Dylan Aquino (LAN).

13’ST: ingresó Santiago Barrera por Ignacio Maestro Puch (SMA).

14’ST: ingresó Marco Iacobellis por Sebastián González (SMA).

22’ST: ingresó Agustín Medina por Franco Watson (LAN).

22’ST: ingresó Santiago Salle por Tomás Fernández (SMA).

23’ST: ingresó Juan Cavallaro por Sebastián Jaurena (SMA).

32’ST: ingresó Federico Anselmo por Horacio Tijanovich (SMA).

34’ST: ingresó Alexis Canelo por Rodrigo Castillo (LAN).

34’ST: ingresó Eduardo Salvio por Ramiro Carrera (LAN).



Amonestados:

36’PT: Sebastián Jaurena (SMA).

41’ST: Santiago Barrera (SMA).

51’ST: Marcelino Moreno (LAN).



Árbitro: Hernán Mastrángelo. VAR: Germán Delfino.



Estadio: Ingeniero Hilario Sánchez.

Video: Liga Profesional.