Talleres venció a Platense y le escapa al descenso

Este sábado por la tarde, Talleres de Córdoba recibió a Platense en el marco de la 15ª fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El encuentro válido por la Zona B contó con el arbitraje de Andrés Gariano, acompañado en el VAR por Diego Ceballos.

En el partido había pasado muy poco hasta que llegó la apertura del marcador. Iban 20 minutos de juego cuando un desborde de Luis Angulo habilitó la llegada por el medio de Ulises Ortegoza. Con el arquero alejado del medio del arco, el mediocampista definió fuerte y abajo para marcar el 1-0.

El equipo cordobés tuvo otra oportunidad poco después con un pase en profundidad para Rick Lima en un contragolpe. El brasileño controló y esperó al pique entre líneas de Angulo para habilitarlo con un pase que le permitió al colombiano quedar mano a mano frente a Andrés Desábato, aunque su definición se fue muy desviada.

En su monólogo, el local tuvo una nueva oportunidad en los pies de Ortegoza. El mediocampista tomó el despeje tras un centro al área de Platense y sacó un potente remate que bajó justo frente al arco y dio en el travesaño. Poco podía hacer Desábato para evitar el tanto.

En un nuevo contragolpe encabezado por Angulo y Lima, esta vez el que se perdió el gol fue el brasileño. El colombiano lo habilitó cuando estaban dos contra uno y cuando se metió en el área, Rick se nubló y no pudo evitar a Desábato, que desvió la pelota con su cuerpo para evitar el tanto.

Ya en el segundo tiempo, Platense tuvo su primera llegada clara con un intento de Ronaldo Martínez. Al paraguayo le quedó un balón al costado izquierdo del área chica luego de un fallido intento de rechazo y sacó un remate que el arquero anfitrión despejó con una buena atajada.

Sin embargo, lo mal parado que estaba el Calamar le dio espacios al local para seguir buscando ampliar la ventaja. Tuvo un nuevo intento Rick luego de controlar dentro del área, acomodarse y sacar un disparo que superó a Desábato, pero dio en el poste derecho del arco defendido por Desábato en el rebote, la definición de Angulo, que tenía destino de gol, fue despejada por Oscar Salomón a poco de cruzar la línea de meta.

Aprovechando que había un jugador de Talleres en el suelo, con un pase en profundidad habilitaron la llegada de Manuel Tucker, que desbordó y jugó hacia atrás para Leonel Picco. El mediocampista remató de primera, pero su disparo se perdió por el costado derecho del arco.

La última fue del Calamar, con un preciso centro de Guido Mainero para Salomón, que ganó de cabeza dentro del área y sacó un buen remate que acabó dando en el ángulo superior izquierdo del arco defendido por Guido Herrera: no hubo más.

Talleres ganó por 1-0 y de esta forma alcanzó los 20 puntos en la tabla de posiciones, con los que se encuentra séptimo; mientras que el Calamar quedó penúltimo con 12 unidades. La victoria también alejó a la T de la posibilidad del descenso por tabla anual, ya que es inalcanzable para San Martín de San Juan.

En la próxima fecha, el equipo de Vicente López cerrará su participación recibiendo a Gimnasia, mientras que a los dirigidos por Carlos Tévez les tocará buscar la clasificación en cancha de Instituto.

-SÍNTESIS-

Talleres 1-0 Platense.



Gol:

20’PT: Ulises Ortegoza.



Formaciones:

Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, José Palomino, Gabriel Báez; Mateo Cáceres, Juan Portilla, Matías Galarza, Ulises Ortegoza; Rick Lima y Luis Angulo.

DT: Carlos Tévez.



Platense: Andrés Desábato; Bautista Barros Schelotto, Ignacio Vázquez, Oscar Salomón, Tomás Silva; Guido Mainero, Rodrigo Herrera, Leonel Picco, Rodrigo Márquez; Ronaldo Martínez y Augusto Lotti.

DT: Hernán Lamberti.



Cambios:

ET: ingresó Santiago Toloza por Bautista Barros Schelotto (PLA).

ET: ingresó Juan Saborido por Rodrigo Márquez (PLA).

16’ST: ingresó Franco Baldassarra por Rodrigo Herrera (PLA).

16’ST: ingresó Manuel Tucker por Augusto Lotti (PLA).

19’ST: ingresó Federico Girotti por Juan Portilla (TAL).

30’ST: ingresó Valentín Depietri por Luis Angulo (TAL).

38’ST: ingresó Nicolás Orsini por Guido Mainero (PLA).

39’ST: ingresó Miguel Navarro por Rick Lima (TAL).

39’ST: ingresó Joaquín Mosqueira por Mateo Cáceres (TAL).



Amonestados:

38’PT: Rodrigo Herrera (PLA).

44’PT: Juan Portilla (TAL).

14’ST: Augusto Lotti (PLA).

17’ST: Augusto Schott (TAL).

21’ST: Luis Angulo (TAL).

48’ST: Joaquín Mosqueira (TAL).



Árbitro: Andrés Gariano. VAR: Diego Ceballos.



Estadio: Mario Kempes.

Video: Liga Profesional.