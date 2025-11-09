Unión no pudo con Barracas y podría perder el liderazgo

Este sábado por la noche hubo dos partidos y uno de ellos se jugó en Santa Fe. En el estadio 15 de Abril, Unión recibió a Barracas Central por la 15ª fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El árbitro del encuentro será Darío Herrera, acompañado en el VAR por Lucas Novelli.

Los primeros en contar con una ocasión de peligro fueron los dirigidos por Leonardo Madelón. Un pase desde el centro hacia la derecha habilitó la carrera de Agustín Colazo, pero el atacante no tomó una buena decisión y sacó un remate con poco ángulo que acabó dando en el costado externo de la red del arco defendido por Marcelo Miño.

En su respuesta, Barracas tuvo el desborde por izquierda de Javier Ruiz, que superó a su marcador y habilitó la llegada de Siro Rosané. El mediocampista llegó en soledad por el costado izquierdo y sacó un potente remate que acabó perdiéndose por encima del travesaño.

Ya en la segunda mitad del juego, Unión de Santa Fe tuvo la primera llegada con un nuevo desborde por derecha de Nicolás Palavecino, que intentó un pase bajo para la llegada por el centro de algún compañero, pero el arquero anticipó la intención y contuvo el envío.

El siguiente en contar con su oportunidad fue Augusto Solari. El mediocampista sacó un potente remate desde afuera del área que dio de lleno en el poste derecho. Tras el rebote, hubo una clara falta del arquero Miño sobre Franco Fragapane, que estaba en offisde al momento del disparo de Solari, lo que invalidó la jugada.

Unión comenzó a ganar en profundidad con el paso de los minutos y luego de un buen centro desde la izquierda por parte de Fragapane, Solari fue el que sacó el remate desde adentro del área, pero Rodrigo Insúa evitó con su cuerpo que el disparo llegue al arco de Miño.

Mauro Pittón también tuvo su oportunidad. Luego de controlar un balón en la puerta del área grande, sacó un potente remate que parecía tener destino de gol, pero un manotazo de Miño lo envió al tiro de esquina.

Sobre el final pudo ser para Barracas. Facundo Bruera sacó un remate por el costado derecho que Matías Tagliamonte desvió al tiro de esquina en un fallo por intentar controlar el balón. Tras el tiro de esquina desde la derecha y un anticipo en el área chica, el balón parecía colarse por el costado derecho, pero Solari despejó sobre la línea. No pudieron quebrar el empate.

Con la igualdad, Unión llegó a los 24 puntos y lidera la Zona A, pero deberá esperar resultados para saber si terminará así la fecha. Barracas, por su parte, quedó en la cuarta posición de la tabla con 22 puntos, aunque también deberá esperar resultados para saber cómo continuará en el torneo.

En la próxima fecha, el Guapo recibirá a Huracán para cerrar el campeonato; mientras que Unión será visitante de Belgrano de Córdoba en su despedida de la fase de grupos.

-SÍNTESIS-

Unión 0-0 Barracas Central.



Formaciones:

Unión: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez, Nicolás Palavecino; Agustín Colazo y Marcelo Estigarribia.

DT: Leonardo Madelón.



Barracas Central: Marcelo Miño; Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Yonatthan Rak; Rafael Barrios, Siro Rosané, Dardo Miloc, Rodrigo Insúa; Iván Tapia, Javier Ruiz; Facundo Bruera.

DT: Rubén Insúa.



Cambios:

18’ST: ingresó Jhonatan Candia por Javier Ruiz (BAR).

18’ST: ingresó Nahuel Barrios por Iván Tapia (BAR).

24’ST: ingresó Augusto Solari por Julián Palacios (UNI).

24’ST: ingresó Franco Fragapane por Nicolás Palavecino (UNI).

24’ST: ingresó Cristian Tarragona por Marcelo Estigarribia (UNI).

40’ST: ingresó Lucas Gamba por Agustín Colazo (UNI).



Amonestados:

25’PT: Facundo Bruera (BAR).

16’ST: Rafael Barrios (BAR).

23’ST: Julián Palacios (UNI).

29’ST: Valentín Fascendini (UNI).

31’ST: Jhonatan Candia (BAR).

48’ST: Lautaro Vargas (UNI).



Árbitro: Darío Herrera. VAR: Lucas Novelli.



Estadio: 15 de Abril.

Video: Liga Profesional.