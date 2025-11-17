Fútbol: Barracas Central y Huracán igualaron con el arbitraje bajo la lupa

Barracas Central y Huracán empataron 1 a 1 este lunes en el estadio Claudio Fabián Tapia por la última fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. El partido estuvo marcado por muchas sanciones arbitrales en tela de juicio. Este resultado dejó al local en la sexta colocación de la Zona A, mientras que el cuadro de Parque Patricios se quedó afuera de los Playoffs y del pasaje a la próxima Copa Sudamericana.

La primera parte se distinguió por mucha fricción y poca fluidez en la mitad de la cancha. Y a río revuelto... El Globo aprovechó una pelota suelta en el área a los 27 minutos después de un rechazo de Nicolás Demartini a un remate de Tomás Guidara. Emmanuel Ojeda apareció en el corazón del rectángulo mayor con una media vuelta seguida de una volea que le quemó las manos a Marcelo Miño para sentenciar el 1-0.

En la última jugada de la etapa, llegó la primera polémica del día. El árbitro Andrés Gariano sancionó un penal inexistente a instancias del VAR, a cargo de José Carreras, por una mano de Nehuén Paz en el área. Finalmente, Sebastián Meza hizo justicia con una excelente tapada sobre su palo izquierdo a Iván Tapia, ejecutante de la pena máxima.

El arbitraje de Gariano y el trabajo de Carreras volvió a estar bajo la lupa por el cobro de otro penal a instancias de la tecnología. En primera instancia, el Guapo forzó una gran tapada de Meza tras un cabezazo a quemarropa de Jhonatan Candia y el propio Candia tuvo un yerro promediando el complemento. La tercera fue la vencida. Carreras llamó al juez principal por una nueva mano que no era sancionable, en este caso de Facundo Waller. Poco le importó a Rodrigo Insúa para emparejar el trámite a falta de 14′ para el final.

Sobre los últimos instantes, Andrés Gariano expulsó de manera incorrecta a Tomás Guidara, defensor de Huracán, por una falta vehemente sobre un rival. Sin embargo, lo alertaron del VAR para revisar la acción y cambió su sanción a una amarilla, señala Infobae.

Ahora, Barracas Central se medirá a Deportivo Riestra en los octavos de final, mientras que terminó décimo en la Tabla Anual y deberá esperar dos variables para clasificar a la Copa Sudamericana: que Lanús sea campeón de la presente edición o que alguno de los nueve equipos que están por encima suyo ganen el Clausura.