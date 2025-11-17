Clausura: Gimnasia venció a Platense y enfrentará a Unión en octavos de final

Con un triunfo 3 a 0, Gimnasia y Esgrima La Plata doblegó a Platense en el estadio Ciudad de Vicente López y avanzó a los octavos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. Este resultado dejó afuera de los puestos de privilegio a Sarmiento de Junín y el conjunto platense será rival de Unión de Santa Fe. Además, confirmó que River quedó sexto en la Zona B por mejor diferencia de gol con respecto al Lobo. De esa forma, el Millonario se cruzará con Racing en el Cilindro de Avellaneda.

El Lobo destrabó la contienda a los 19 minutos gracias a un grosero error del arquero Andrés Desábato. Un centro elevado de Jeremías Merlo derivó en un pésimo control del guardameta y le entregó el gol servido en bandeja a Manuel Panaro para señalar el 1-0.

Sobre el final de la etapa, Nelson Insfrán tuvo una contención clave para evitar el empate frente a un remate de Franco Zapiola y segundos después, a los 40′, Marcelo Chelo Torres puso el 2-0 tras esquivar a Desábato en una maniobra seguida de una excelente definición con poco ángulo.

Gimnasia liquidó el encuentro con el tanto de Franco Torres en el tramo final del complemento y cosechó una tremenda levantada en el cierre de la Fase Regular con tres victorias consecutivas, que lo harán enfrentarse a Unión en Santa Fe por los octavos. Cabe recordar que la institución bonaerense vive una profunda crisis institucional y se quedó sin técnico previo al clásico por la salida de Alejandro Orfila. Bajo el interinato de Fernando Zaniratto, cayó contra Estudiantes y después encadenó los triunfos ante River Plate (1-0) en el Monumental y Vélez (2-0) en el Bosque, que lo alejaron de la pelea por el descenso. El festejo en Vicente López le abre el camino para soñar con el título local.

Por otro lado, el campeón del Apertura marcha en una irregularidad sin final. La salida de la dupla ganadora Favio Orsi y Sergio Gómez trajo la presentación del Kily González como el sucesor, pero fue despedido tras el 0-3 ante Independiente y se rumoreó la vuelta del dúo Orsi-Gómez. Sin embargo, Hernán Lamberti amplió su interinato en un equipo que disputará el sábado 20 de diciembre la final del Trofeo de Campeones ante el dueño del Clausura en el Estadio Único de San Nicolás. El traspié como local lo dejó último en la Zona B con 12 puntos sobre 16 presentaciones, da cuenta Infobae.