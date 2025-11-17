Con goleadas, Alemania y Países Bajos aseguraron su lugar en la próxima Copa del Mundo

Los germanos y los neerlandeses golearon como locales y estarán en el próximo Mundial. (Foto: Gettyimages)

Alemania y Países Bajos se clasificaron este lunes al próximo Mundial de fútbol, que tendrá como sedes a Estados Unidos, Canadá y México en 2026. Tanto los germanos como los neerlandeses consiguieron sus respectivos pasaportes con sendas goleadas en el marco de la última fecha de las Eliminatorias de la UEFA.

La gran performance de Eslovaquia en el Grupo A le había permitido llegar a la cima empatada en puntos con los germanos a la última fecha, en la que se enfrentarían en Leipzig. Sin embargo, allí el poderío local resultó arrollador: firmó un 6-0 con goles de Nick Woltemade, Serge Gnabry y un doblete de Leroy Sané en el primer tiempo y Bote Baku y Assan Ouédraogo en el complemento.

De esta manera, los de Julian Nagelsmann tendrán revancha tras el pobre desempeño de la histórica selección en Qatar 2022 y Rusia 2018, de donde se fueron en fase de grupos. Los eslovacos tendrán otra chance en el repechaje.

Por su parte, los neerlandeses lograron definir la zona G a su favor también con festival de goles en Amsterdam: 4-0 a Lituania gracias a los tantos de Tijjani Reijnders, Cody Gakpo, Xavi Simons y Donyell Malen. Así, la Naranja terminó tres unidades por sobre Polonia, que superó por 3-2 a Malta en un vibrante cruce y jugará el repechaje.