Argentina perdió sobre el final y es subcampeón del Seven de Ciudad del Cabo

Argentina no pudo con Sudáfrica y quedó en el segundo escalón del torneo.

Este domingo concluyó el segundo torneo del World Rugby Seven Series 2025/26. Tras el certamen disputado en Dubái, este fin de semana tocó Ciudad del Cabo como cede para definir al segundo campeón de la temporada. A esta instancia llegó con chances la Argentina, que debió enfrentarse a Fiyi en las semifinales.

Luego de finalizar como escolta en el Grupo B, Argentina enfrentó al combinado oceánico y comenzó con una amplia ventaja. Durante el primer tiempo pisó tres veces el ingoal rival por medio de Santiago Mare y Santiago Álvarez (en dos ocasiones). Solo uno de esos tries fue convertido (por Santiago Vera Feld) para el parcial de 17-0.

En el segundo tiempo tocó sufrir. Pese a que llegó a estar 22-0 arriba con el try de Luciano González, Fiyi convirtió tres tries en este tiempo. Primero llegó Viwa Naduvalo, luego volvió a ampliar Mare con su segundo try para el 29-7 parcial y sobre el final llegaron los tries de Naduvalo y Manueli Maisamoa para el 29-21 definitivo.

Los Pumas ganaron pero dieron señales de lo que acabaría sucediendo en la final. El rival de la definición fue Sudáfrica, que en su partido por semifinales venció a Francia por 22-17, haciéndose acreedor del boleto a la definición.

Argentina se adelantó en el tanteador con el try de Luciano González convertido por Santiago Vera Feld, pero Donavan Don lo igualó poco después (convirtió Ricardo Duarttee). Sin embargo, a dos minutos del final Marcos Moneta pisó el ingoal rival para el 14-7 parcial (convirtió Vera Feld).

En el segundo tiempo llegó un nuevo try de Moneta, esta vez sin conversión, que dejó a la Argentina arriba por 19-7, pero dos minutos más tarde Sonwabo Sokoyi pisó el ingoal argentino y Duarttee convirtió para dejar el partido 19-14, a tiro de los anfitriones.

El seleccionado dirigido por Santiago Gómez Cora parecía aguantar, pero en el final llegó el try de Christie Grobbelaar que le dio la victoria al local por 21-19 (nuevamente convirtió Duartee).

De esta manera, Argentina concluyó el torneo en el segundo lugar y salió del último puesto de la tabla general luego de un debut con último lugar en Dubái. Con 24 puntos, está a ocho de Sudáfrica que lidera el campeonato junto a Fiyi y Nueva Zelanda.

Ahora habrá un impasse hasta la vuelta del torneo en el último fin de semana de enero de 2026. Competirán en Singapur el fin de semana del 31 de enero y 1 de febrero para definir al tercer campeón de la temporada que contará con nueve etapas.