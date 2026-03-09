Beach Volley: la paranaense Michel Tosi se despidió de Rancagua en cuartos de final

Las duplas argentinas se despidieron en cuartos de final en suelo trasandino.
La paranaense Victoria Michel Tosi haciendo dupla con Brenda Churín se despidió en los cuartos de final de la Etapa 2 del Circuito Sudamericano de Vóley Playa, disputada este fin de semana en Rancagua, Chile.
La jugadora con pasado indoor en San Lorenzo de Almagro, Hämeenlina de Finlandia, Erfurt de Alemania y San Isidro de San Francisco fue una de las representantes argentinas en suelo trasandino, junto a Morena Abdala/Agostina Ghigliazza en la rama femenina, y Bautista Amieva/Maciel Bueno, y Valentín Lombardo/Zac Osatinsky, en la masculina.
Con dos triunfos en la Fase de grupos, el dúo de Michel Tosi/Churin clasificó directamente a cuartos de final. Sin embargo, en esa instancia, no pudieron superar a las brasileñas Barbara/Teresa, quienes se impusieron por 2-1 para continuar rumbo al título.
Un camino similar transitaron Amieva/Bueno, que fabricaron una gran victoria ante los brasileros Henrique/Manaus por 2-1 para meterse entre los ocho mejores, pero en cuartos de final, cayeron ante los locales Grimalt M./Grimalt E. (0-2).
Por su parte, los que no pudieron sortear la Ronda de 12 fueron Abdala/Ghigliazza, quienes perdieron frente a las ecuatorianas Ariana/Karelys por 2-1, además de Lombardo/Osatinsky, que cedieron frente a los locales Aravena/Zavala en tres sets.