En la vuelta del fútbol, Unión visitará a Independiente en Avellaneda

El Rojo y el Tatengue, que están en el top 4 de la Zona A momentáneamente, se enfrentarán en Avellaneda.

Independiente y Unión de Santa Fe se enfrentarán por la fecha 10 del Torneo Apertura 2026 de Primera División. El Rojo y el Tatengue, cuarto y tercero de la Zona A, respectivamente, se verán las caras en el regreso de la actividad afista tras el paro. El encuentro se disputará desde las 19.45, en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini y será controlado por Andrés Merlos.

Luego de una derrota y un empate en Mendoza ante Independiente Rivadavia y Gimnasia respectivamente, Independiente se reencontró con el triunfo. El Rojo venció 2-0 a Central Córdoba sobre el cierre del partido con goles de Gabriel Ávalos (se queda tras el interés de Fluminense) e Iván Marcone y, al inicio de la fecha, está cuarto en la zona con 13 puntos.

Sebastián Valdéz cumplió la fecha de suspensión y volvería al 11 titular, mientras que Santiago Montiel sumó minutos ante el Ferroviario y regresaría a la titularidad.

Unión, que irá en busca de tres puntos de oro en Avellaneda, es otro de los animadores de la zona. El Tatengue viene de superar 2-1 a Instituto y acumula tres victorias al hilo que lo posicionan tercero con 14 unidades, uno más que el Rojo.

El equipo de Leonardo Madelón está atravesando un gran momento y se ilusiona con clasificarse a los playoffs.

FORMACIONES

INDEPENDIENTE

Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala; Lautaro Millán, Iván Marcone, Ignacio Malcorra; Santiago Montiel, Gabriel Ávalos, Matías Abaldo. DT: Gustavo Quinteros.

UNIÓN

Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Alex Maizon RodrÍguez, Juan Pablo Ludueña, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini, Brahian Cuello; Marcelo Estigarribia, Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

Árbitro: Andrés Merlos. VAR: Fabrizio Llobet. Cancha: Independiente. Hora: 19.45 (TNT Sports Premium).