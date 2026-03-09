Se realizó el encuentro formativo para la transformación de la escuela secundaria que impulsa el CGE

La jornada se desarrolló en Mirador TEC, en el marco del proceso de transformación de la escuela secundaria que impulsan el Consejo General de Educación (CGE) junto a la Secretaría de Educación de la Nación. Participaron equipos de 31 escuelas iniciadoras de gestión estatal y privada, con el objetivo de impactar positivamente en la trayectoria de los estudiantes.

Organizado por los equipos de las direcciones de Educación Secundaria y de Educación de Gestión Privada del CGE, el encuentro tuvo como objetivo presentar y socializar los lineamientos nacionales y jurisdiccionales del Programa Red de Secundarias Innovadoras. La iniciativa busca fortalecer las capacidades institucionales de las escuelas y promover espacios de intercambio y reflexión entre directivos, supervisores, docentes y otros actores del sistema educativo.

De la reunión de trabajo participaron las vocales del CGE, Elsa Chapuis y Carla Duré; la directora General de Planeamiento Educativo, Marianela Müller; los directores de Educación de Gestión Privada, Judith Trembeki; de Educación Secundaria, Omar Osuna; Educación Física, Belén Nesa; de Jóvenes y Adultos, Andrea Gutiérrez; de Educación Especial, Alexia Mors; y de Educación Técnico Profesional, Claudia Mariela Geist, subdirectores y coordinadores.

Durante la apertura, Müller destacó la importancia del trabajo colectivo para impulsar cambios en el nivel secundario. “La escuela secundaria es una política prioritaria para nuestra provincia, la revisión de su organización, las prácticas docentes y las trayectorias de los estudiantes, los contenidos son temas claves para llevar adelante un proceso de transformación. Hablar de innovación en la escuela secundaria también es hablar de liderazgo: no hay innovación ni transformación posible sin conducción y organización institucional”, afirmó. Asimismo, remarcó que “pensar la innovación de manera colectiva es fundamental en esta etapa y que, para llevarla adelante, necesitamos construir acuerdos, redes y asumir este proceso con compromiso”.

En el marco de la jornada también se desarrolló un taller formativo sobre gestión de datos, a cargo de Ivana Juynevich, magíster en Educación e integrante del equipo técnico nacional. La especialista trabajará a lo largo del año junto a los equipos escolares de 63 instituciones (las 31 iniciadoras y 32 adherentes que se incorporan en mayo) de gestión estatal y privada de la provincia, iniciativa que busca impactar positivamente en las trayectorias educativas de más de 15.000 estudiantes.

Al respecto, la directora de Educación de Gestión Privada, Judith Trembeki, señaló que “el valor agregado de este programa es que se trata de una red que comenzamos a construir el año pasado y que ahora se amplía a partir de los lineamientos nacionales. Para ello es necesario abrir nuevos caminos que respondan a la realidad actual”. En ese sentido, explicó que durante el encuentro se presentó el plan jurisdiccional basado en una nueva organización institucional y en un régimen académico renovado.

Por su parte, el director de Educación Secundaria, Omar Osuna, subrayó la importancia de repensar la estructura curricular desde una perspectiva más situada y flexible. “Esto permitirá habilitar nuevas construcciones pedagógicas con la participación de profesores, asesores pedagógicos, tutores, preceptores y equipos directivos”, señaló.

La Red en la provincia

A partir de un diagnóstico territorial liderado por supervisores y equipos técnicos, las direcciones de nivel y modalidades del CGE identificaron escuelas de gestión estatal y privada que se destacan por sus proyectos institucionales, su liderazgo pedagógico o su vínculo activo con la comunidad.

El objetivo es que estas instituciones funcionen como referentes dentro del sistema educativo, permitiendo construir conocimiento teórico a partir de las prácticas y ofreciendo experiencias que orienten los procesos de transformación en otras escuelas.

En este marco, el primer encuentro formativo se propuso avanzar en el diseño de proyectos de innovación basados en la realidad de cada institución participante, consolidando una red que durante 2026 tendrá representación en todo el territorio provincial.

Por mayor información comunicarse hay correo rsi.secundaria.cge@entrerios.edu.ar