Básquet: La Unión de Colón cayó en su visita a Deportivo Viedma

La Unión perdió en su visita a Deportivo Viedma, por la fecha 29 de la Liga Argentina de Básquet.

La Unión de Colón perdió por 88 a 78 en su visita a Deportivo Viedma, en el marco de una nueva fecha de la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquet. Ambos elencos protagonizaron un pleito intenso, cambiante y muy disputado, fue el dueño de casa el que se quedó con la victoria.

En el equipo entrerriano se destacó Gonzalo Romero con 22 tantos convertidos. Por el lado del dueño de casa sobresalió Luciano Cáceres con 20 puntos.

El partido en Viedma

El inicio del encuentro fue parejo. A ambos equipos les costó encontrar fluidez ofensiva y hubo imprecisiones en los primeros ataques. Sin embargo, el equipo local movió el banco y encontró mayor claridad colectiva en ofensiva, lo que le permitió cerrar el primer cuarto arriba por 25-20.

En el segundo parcial, el equipo local mantuvo la confianza y buscó manejar el balón con circulación dinámica. La Unión, en tanto, intensificó la presión sobre las salidas de Viedma y logró descontar hasta pasar al frente 39-41. Finalmente, la visita se fue al descanso largo con una leve ventaja de 45-47, tras un parcial de 20-27.

Luego del entretiempo, Depo reaccionó con intensidad. Empujado por su gente, el equipo local logró igualar el encuentro y elevar el nivel defensivo. Con un juego más físico por ambos lados, el goleo bajó y Viedma logró imponerse en el tercer cuarto por 62-55, con un parcial de 17-8.

En el último tramo, el conjunto rionegrino manejó mejor los tiempos del partido y administró la ventaja. La Unión intentó acercarse en el marcador, pero Viedma se mostró sólido y terminó sellando un gran triunfo en casa por 88-78, tras un parcial final de 26-23.