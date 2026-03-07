En la apertura de sesiones de Colón, Walser pidió que no se instale la refinería de HIF sobre el río Uruguay

El intendente de Colón anunció 4.500 millones de pesos de inversión, una nueva plaza y la remodelación de las calles 12 de Abril y Costanera, entre otras obras.

En la apertura del período de sesiones del Concejo Deliberante de Colón, el intendente José Luis Walser, realizó un balance del 2025 y una proyección para el 2026 basada en fuertes inversiones en obra pública. Resaltó el “Modelo Colón” para el desarrollo económico integral de la ciudad.

“Estoy convencido que, aunque falte mucho todavía, hemos cimentado las bases para el futuro de nuestra ciudad y que los colonenses podamos decir orgullosamente que por primera vez en su historia Colón tiene un plan rector para el desarrollo de los próximos 50 años”, afirmó Walser.

Al repasar lo realizado en 2025, el intendente recordó las obras de pavimentación en Chacabuco, Alberdi, Güemes y Sanguinetti, cordones cuneta, red de distribución de agua potable y de cloacas, y resumió las principales acciones de las distintas áreas municipales.

En ese sentido, afirmó que se continuará con obras pluviales y de cordones cuneta, la importante obra en Alberdi de barrio El Ombú para resolver anegamientos y la obra preliminar en Gaillard de entubado, sumideros y cordones cuneta en intersección con Primera Junta.

También detalló nuevos sectores de cordones cuneta en barrio Medalla y zona Oeste.

Sobre la fuerte inversión en obra pública para este año, de alrededor de 4500 millones de pesos, el intendente recordó que ya se abrieron los sobres de la licitación para la remodelación integral de plaza Washington, consignó el portal oficial de la Municipalidad de Colón.

También anunció la segunda etapa de la costanera y la pavimentación con adoquines de la primera etapa de Peyret, y la obra integral de asfaltado de Gaillard entre Sanguietti y Perón.

Centro comercial a cielo abierto

Al referirse a la primera etapa de calle 12 de Abril, José Luis Walser anunció el próximo llamado a licitación, y se presentó un render preliminar mostrando como será la obra que incluirá adecuación de pluviales y nuevo sistema de desagües, red de agua y cloacas, integración de niveles, nuevas luminarias y la unificación de veredas.

La obra contempla nuevo pavimento articulado, mobiliario urbano, sectores de carga y descarga y nueva luminaria LED. Será financiada íntegramente con fondos municipales, y el próximo lunes tendrá lugar una reunión con vecinos de calle 12 de Abril para brindar más detalles de la obra.

Cumplimiento de un plan

Entre las obras concretadas el año anterior, destacó los circuitos de asfalto en caliente generados entre los bulevares, con obras complementarias en todos los casos que comprenden entubado de pluviales, nueva red de agua por vereda, caminador central, nuevo alumbrado LED y parquización. Además, destacó la continuidad de la puesta en valor del parque Quirós y la fuerte inversión en maquinarias, con la adquisición de un topador con pata de cabra 0Km por 243 millones, una retroexcavadora por 157 millones, un nuevo camión regador por 163 millones y un tractor de 74 millones. En alumbrado, se instalaron 262 nuevas columnas LED y se reemplazaron 1100 luminarias LED.

José Luis Walser pidió el compromiso de los concejales para aprobar el crédito de la provincia y poder empezar de manera inmediata con la obra para finalizar las 72 viviendas.

Por otro lado, el intendente de Colón reveló que la provincia ya elevó al BID la empresa podrá llevar a cabo el traslado de las lagunas de tratamiento que tendrá una inversión de más de 20 mil millones de pesos. Los terrenos para su traslado fueron adquiridos por la Municipalidad.

“Nada de esto es casual, cuándo tuvo Colón este nivel de inversión con fondos propios, con certeza les digo que nunca se hicieron obras de calidad con fondos de los vecinos, si continuamos con este modelo, podremos concretar todo lo que aún nos falta” resaltó.

“No solo estamos para administrar bien y hacer las obras que hay que hacer, también nos comprometemos a generar desarrollo y oportunidades para las próximas generaciones” sostuvo.

Compromiso ambiental

En la apertura de sesiones no estuvo ajeno el reclamo tanto al presidente uruguayo Yamandú Orsi como al de Argentina, Javier Milei, para evitar que se instale sobre el río Uruguay la refinería de HIF Global. Walser pidió que “escuchen a nuestra comunidad y se involucren en este conflicto que amenaza nuestro futuro y el de las próximas generaciones”.

El intendente de Colón también destacó el fortalecimiento del turismo para convertir a Colón en un destino turístico internacional, mencionando que está en marcha el Plan Estratégico de Turismo 2026-2036 con un equipo de consultores que es financiado por el CFI, organismo a través del cual se gestionaron 100 millones de pesos para su ejecución, destacó el portal oficial de la Municipalidad de Colón.

No dejó de resaltar la importancia del Parque Industrial Mixto la política de desarrollo productivo, industrial y tecnológico como eje para el crecimiento de la ciudad. Y anunció la creación de la Agencia para el Desarrollo, con la participación de los sectores productivos que fueron convocados para el martes 10 de marzo, buscando construir la visión compartida a largo plazo.

Entre el repaso de los logros de 2026, el intendente detalló el paquete de incentivo para inversiones con el Nuevo Código que beneficia con la quita de tasas por 10 años para nuevos emplazamientos turísticos y para nuevos emplazamientos en el Parque Industrial.

“Vamos a seguir haciendo lo que sabemos hacer que es trabajar con compromiso, pasión y responsabilidad como lo venimos haciendo desde el primer día, Colón eligió en 2019 un camino distinto, cansados de deterioro social en el que vivíamos y nos encomendó la tarea de recuperar la esperanza y todo lo que parecía perdido, en ese camino estamos, como desde el primer día, con la certeza de que si este modelo continúa y trabajamos unidos vamos a tener una mejor ciudad”, expresó Walser en el cierre de su mensaje.