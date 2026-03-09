Sindicatos de la Carne calificaron de leve la condena a Orrico por la muerte de cuatro trabajadores

Los Sindicatos de la Carne de Entre Ríos expresaron su rechazo a la condena dictada contra el exfuncionario provincial Juan Enrique Ruiz Orrico por el siniestro vial ocurrido el 20 de junio de 2024 en la Ruta Provincial 39, en el que murieron cuatro trabajadores del sector. La sentencia fue conocida este lunes en una audiencia realizada en el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concepción del Uruguay, donde familiares, amigos y vecinos de las víctimas colmaron la sala a la espera del veredicto.

El vocal del tribunal, Darío Crespo, declaró a Ruiz Orrico autor penalmente responsable del delito de homicidio culposo agravado por el nivel de alcoholemia y por la cantidad de víctimas. La pena establecida fue de cinco años y ocho meses de prisión efectiva, además de nueve años de inhabilitación especial para conducir vehículos con motor.

Las víctimas del hecho fueron Brian Adrián Izaguirre, Lucas Marcelo Izaguirre, Leonardo Iván Almada y Axel Maximiliano Rossi, cuatro jóvenes trabajadores que se dirigían a cumplir su jornada laboral cuando ocurrió el choque en el kilómetro 123 de la Ruta Provincial 39.

Cabe recordar que en los alegatos finales del juicio, el fiscal pidió 5 años de prisión para Orrico, mientras que la querella solicitó 6 años. Con lo cual, la pena dictada este lunes se encuentra dentro de los parámetros peticionados por las partes que llevaron adelante la acusación.

Tras conocerse la resolución judicial, las organizaciones sindicales difundieron un comunicado público en el que manifestaron su rechazo a la decisión del tribunal.

"Repudiamos la levedad de la condena al exfuncionario responsable de la muerte de cuatro trabajadores de la carne. Los Sindicatos de la Carne de Entre Ríos expresamos nuestro más enérgico repudio ante la escasa severidad de la pena impuesta al ex funcionario provincial Juan Ruiz Orrico, responsable del siniestro vial ocurrido el 20 de junio de 2024 en la Ruta Provincial 39, que provocó la muerte de cuatro trabajadores de la carne de Basavilbaso, quienes cumplían tareas para el Frigorífico Fadel", señalaron.

Y agregaron: "El tribunal resolvió imponer una pena de cinco años y ocho meses de prisión efectiva, además de una inhabilitación especial para conducir por el término de nueve años, bajo la figura de homicidio culposo agravado por el nivel de alcoholemia y por la cantidad de víctimas..Aquella madrugada, cuatro trabajadores de la carne —Brian y Lucas Izaguirre, Leandro Almada y Axel Rossi— perdieron la vida cuando se dirigían a cumplir con su jornada laboral".

Luego, sostuvieron que "sus vidas fueron arrebatadas por la conducta irresponsable de quien conducía un vehículo oficial bajo los efectos del alcohol e invadió el carril contrario, provocando una tragedia que marcó para siempre a sus familias y a toda la comunidad. Desde nuestro rol sindical, y en representación de la clase trabajadora, sostenemos que la vida de las y los trabajadores no puede relativizarse ni quedar sujeta a respuestas penales que resulten insuficientes frente a la dimensión del daño causado".

"La Justicia no puede ni debe tener una doble vara. Ante la ley todos somos iguales, y esa igualdad debe manifestarse con claridad cuando se juzga a quienes detentan poder o influencia. Los Sindicatos de la Carne de Entre Ríos acompañamos a las familias de las víctimas y reiteramos que la memoria de quienes ya no están exige justicia plena, sin privilegios ni consideraciones especiales..Porque sin justicia proporcional al daño causado no hay reparación posible, ni confianza en las instituciones", finalizaron.