La Unión de Colón visitará a Provincial por la Liga Argentina

La Unión viene de arrebatarle el invicto a Quilmes -el líder- y va por más.

Este domingo llegará la octava presentación para La Unión de Colón en la presente edición de la Liga Argentina de Básquet. Por la Conferencia Sur, el conjunto entrerriano visitará a Provincial de Rosario en el estadio Salvador Bonilla. El encuentro comenzará a las 20.30 y contará con el arbitraje de Sergio Tarifeño y Franco Anselmo Krivokapich.

El conjunto colonense viene de cuatro días sin partidos. Su última presentación fue ante Quilmes de Mar del Plata, al que derrotó por 90-83 en el estadio Carlos Delasoie el pasado miércoles 3 de diciembre. Con ese triunfo, el equipo de Martín Guastavino llegó a un récord de 5-2 que lo dejó en la cuarta colocación de su grupo. La Unión es el único equipo con siete partidos entre los seis primeros de la tabla de su conferencia.

Uno de los tres elencos que tiene por encima es justamente Provincial de Rosario. El elenco rosarino comenzó este viernes una racha de tres encuentros como local que inició con victoria por 77-62 sobre Pergamino Básquet.

Con récord 6-2, el Rojiblanco rosarino se ubica en la posición de escolta, pero podría ser alcanzado en triunfos por los entrerrianos si pierden este encuentro. En cambio, un triunfo les permitiría alcanzar la posición de Quilmes de Mar del Plata, líder con acumulado de 7-2.

En la Unión de Colón el principal anotador es Rodrigo Acuña con 14,6 puntos por partido. Lo siguen de cerca Matías Caire con 13,1 y Nicolás Henriques con 12,9. Serán los jugadores a observar por parte del anfitrión de este encuentro.

En frente, lo destacado del conjunto conducido por José Gatti pasa por las manos de Abraham Barahona Arroyo, autor de 15,2 puntos por juego. Lo sigue de cerca Adrián Boccia con 14,2, mientras que el tercer principal anotador del equipo es Matías Acosta con 13,8 puntos por partido.