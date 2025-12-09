Canapino y su “fuerte rivalidad” con Werner: “Nos queremos ganar y bienvenido sea”

El piloto de Arrecifes habló de "códigos" y "respeto" en su rivalidad en el TC con el paranaense.

Luego de la definición del Turismo Carretera en el autódromo Roberto Mouras de La Plata, el ídolo de Chevrolet y quíntuple campeón del TC, Agustín Canapino, habló de la ríspida definición de la carrera que protagonizaron con el paranaense Mariano Werner, referente de Ford, el pasado domingo.

"Siempre fue así con Mariano. Tengo una excelente relación yo. Tenemos una fuerte rivalidad, nos queremos ganar y bienvenido sea”, manifestó el Titán de Arrecifes, ganador del quinto título de su historial en La Máxima.

“A mí me parece fantástico mientras sea siempre con respeto y con códigos. Hay que saber ganar, pero también hay que saber perder. Todo dentro de lo reglamentario y lo justo. Bienvenido sea, ojalá nos arranquemos la ruedas varias veces más”, comentó en diálogo con Carburando.

Consultado por la largada en La Plata, Canapino contó: “Mariano fue súper agresivo en su ataque y yo también en mi defensa. Él no tenía nada para perder y se tiró, lógicamente, a intentar ganar la carrera. Seguramente si hubiera necesitado los puntos no hubiera arriesgado como lo hice: rozar el pasto del borde interno, porque él me deja el mínimo espacio posible perfectamente, incluso lo rozo un poquito por la velocidad para ingresar al curvón y logro mantener la posición”.

El piloto arrecifeño destacó que le “salió bien”, pero admitió que esas “maniobras” no son sencillas “más con un rival como Mariano, que no nos regalamos nada”, contó. “Por eso fue una tranquilidad haber sido campeón antes de la final, porque pude correr a fondo y llegar al final con una diferencia buena e imprimir un buen ritmo”, agregó.

Sobre el Premio Coronación en La Plata, Canapino analizó: “Hice la primer vuelta rápida y luego decidí a administrar para llegar firme al final de la carrera. Pero Mariano iba rápido y me alcanzó enseguida, así que tuve que volver a apretar y establecí una diferencia. Después de a poco me le fui yendo, hasta que en el final de la carrera se me empezó a acercar. De hecho tuvo un mejor ritmo en el final que yo. Veníamos parejos, pero me alcanzó para ganar la carrera”.