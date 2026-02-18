Asamblea legislativa: Frigerio anunció que enviará un proyecto de reforma para la Caja de Jubilaciones

La vicegobernadora Alicia Aluani abrió el 147 período legislativo de la provincia. La asamblea comenzó pasadas las 11.30. Los exgobernadores Mario Moine y Gustavo Bordet izaron la Bandera nacional; en tanto que el presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Germán Carlomagno, y la intendenta de Paraná Rosario Romero, hicieron lo propio con el pabellón de Entre Ríos.

Posteriormente se pasó a un cuarto intermedio hasta la llegada del gobernador, Rogelio Frigerio. El mensaje del mandatario comenzó cerca de las 12. Pidió no conformarse con lo que ya hicieron, “elevar la vara” y “empezar por casa”. “Estamos en un momento diferente, no porque los problemas estén resueltos o el camino sea sencillo, sino porque dimos el primer paso. Ahora hay que sostener el rumbo, consolidar avances”, pidió.

Recordó que eliminaron “gastos reservados”, redujeron contratos, terminaron con “adscripciones docentes injustificadas”, y recortaron “cargos políticos”, pusieron “fin al uso de autos oficiales” y revisaron “cada peso del Estado que se derrochaba alquilando oficinas públicas”, resolvieron “expedientes acumulados” y “pases a planta sin concurso previo”, entre otras cuestiones. “Resolvimos un 200 por ciento más de expedientes. Recortamos adscripciones, pusimos fin a contratos basura”, enumeró.

“Creamos planta transitoria de Gabinete para no engrosar la planta permanente. Todos los funcionarios que vinieron conmigo se dedicaran a otra cosa cuando termine la gestión”, reiteró. “Logramos lo que parecía imposible en dos años. Ordenamos las cuentas públicas. Hoy la provincia tiene menos deuda. Redujimos a menos de la mitad el peso de la deuda en relación a ingresos que representaba el 45 por ciento y hoy el 19 por ciento”, aseguró. “Mejoramos calificación crediticia en los mercados. Mejoramos condiciones de deuda”, apuntó. “Somos una provincia que no toma deuda sin saber para qué, integramos la comisión de investigación de deuda pública. La deuda no es mala o buena sino que hay que saber para qué se toma”, dijo.

Jubilaciones y obra social

“Salvamos la Caja de Jubilaciones de la provincia del colapso. Cuando asumimos tenía un déficit del 42 por ciento y aumentaba un punto por año. Hoy el déficit es cerca de la mitad. Es un desbalance que se cubre con recursos de la provincia. Si seguíamos así, en pocos años la provincia no pagaría más jubilaciones ni podría sostener el 82 por ciento móvil. Pero aun haciendo las cosas bien, el sistema sigue teniendo problemas. El déficit actual es lo que pagamos todos los entrerrianos en las boletas de luz del año. Por eso enviaremos un proyecto de reforma que garantice el 82 por ciento móvil sostenible”, anunció.

Frigerio aseguró que el IOSPER era “desordenado y deficitario”. “Estaba en juego la sustentabilidad. Había un pasivo que se extendía sin control. Avanzaba a un deterioro económico y financiero. Frente a ese escenario, avanzamos en un marco institucional”, dijo.

“Intervenir era la decisión más responsable. Esta decisión generó un ahorro en cargos de conducción. Esto no se resuelve con una sola ley, requiere gestión sostenida y controles. Sabemos que las mejoras en las prestaciones todavía no se ven del todo, pero estamos destinando cada peso en lograr ese objetivo”, afirmó.

Transparencia, emergencia social y viviendas

Más adelante habló de transparencia y modernización, que implementaron expedientes electrónicos, las resoluciones ministeriales son digitales, que se concentran trámites e información en una única plataforma.

De inmediato refirió a la emergencia social y mencionó las decisiones políticas. “Fortalecimos protección de derechos de niños, duplicamos alcance de asistencia. Este año vamos a aumentar el acompañamiento a emprendedores, para 2026, aumentamos presupuesto para políticas de género, incrementamos recursos para programas de personas mayores. Nos ocupamos de cuidar la primera infancia”, aseguró.

El mandatario refirió a las viviendas, dijo que ordenaron el IAPV. “Licitamos viviendas nuevas en distintos municipios. Empezamos a resolver 20 mil viviendas sin escriturar. Pusimos en marcha crédito de vivienda sobre lote propio. Había terrenos procrear que gestionamos en Nación y nos permitirán desarrollar un plan de 300 viviendas en Paraná”, anunció. “Estamos empezando a saldar una deuda de años. Pero este no es el camino, queremos cambiar el paradigma habitacional, necesitamos estado que genere herramientas de acceso al crédito hipotecario”.

Salud: anunció compra centralizada de medicamentos para los hospitales más grandes

En relación al sistema de salud, Frigerio contó que realizan rondas sanitarias en zonas rurales con “nueva impronta” y anunció la “primera compra centralizada de medicamentos para los cinco hospitales más grandes, más eficiencia de recursos, mejor logística y más control, recuperamos establecimientos sanitarios, nuevas terapias, mejoramos servicios, intervenimos 32 hospitales, reactivamos obras del Hospital Bicentenario de Gualeguaychú y traspasamos el Hospital de la Baxada a la provincia”.

Mencionó una “apuesta fuerte a la salud digital, avanzamos con historia clínica electrónica, en paralelo, avanzamos en implementación de un sistema para compartir imágenes en la nube, fortaleceremos telemedicina”, aseguró.

“La salud mental es prioridad de gestión. Empezamos por algo básico, impulsar una campaña para que se hable del tema, decidimos conformar observatorio para prevenir suicidio, trabajamos para un registro más claro, implementamos un sistema para que hospitales notifiquen intentos de suicidio, implementamos el 135 y enrutamos la línea al 0800 que ya existía. Implementamos protocolo para abordar crisis de salud mental en vía pública”, enumeró.

Seguridad: “La fuerza de Entre Ríos es la mejor del país”

“Nos adelantamos al delito. Reforzamos controles en zonas frontera, 60 por ciento más de procedimientos, más secuestros de droga. La fuerza de seguridad de entre ríos es la mejor del país y ahora cuenta con apoyo político para cumplir tarea. Incorporamos camionetas, motos, chalecos y pistolas, se compraron armas no letales, el delito es cada vez más complejo, formación es central, carrera administrativa, actualizamos planes estudio, cárceles”, manifestó.

Educación, deporte y cultura

“Atendimos infraestructura escolar. Mejoramos más de 500 escuelas. Ordenamos el sistema educativo, sabemos quiénes son nuestros estudiantes y dónde están. Empezamos a cambiar la alfabetización de nuestro s alumnos, queremos avanzar en la enseñanza de matemáticas. Si una persona nacida en el 1900 aparecería hoy, se sorprendería de todo menos de la escuela. Actualizamos la currícula incorporando robótica, la conectividad, donde hay una escuela tiene que haber conexión. Queremos más eficiencia de recursos y más calidad pedagógica, logramos sostener poder de compra de los docentes. El compromiso es tratar de mejorar los salarios.

“La mejor escuela de valores es el deporte y por eso apoyamos a las instituciones, sancionamos la ley de mecenazgo deportivo y trabajamos para la realización de grandes eventos. Llevamos a cabo la primera feria del libro en Concordia, el último FICER fue el más concurrido, abrimos más de 120 espacios culturales para la noche de los museos”, afirmó.

“Las interpretaciones no pueden ser siempre en contra del que genera empleo”

El gobernador dijo que su obsesión es que “haya trabajo en el sector privado”. “El Estado no puede ser la aspiración final de una familia. Nos debemos cambio cultural de fondo. El momento difícil que atravesamos nos exige coordinación. Que jueces y magistrados puedan actuar con independencia, mencionó fallos que afectan la economía, las pymes, las leyes laborales siguen para proteger derechos de trabajadores pero cuando se usan para simular situaciones ficticias con el fin de generar un rédito económico, el sistema deja de cumplir su función. Frente a eso no podemos mirar para otro lado. Las interpretaciones de la ley no pueden ser siempre en contra del que genera empleo, necesitamos razonabilidad”, pidió.

En la misma línea se refirió a los amparos. “El amparo puede ser una herramienta cuando se vulnera un derecho, pero cuando se lo convierte en atajo sistemático se termina perjudicando a miles. Hay ejemplos como el fallo que obligó a OSER a cubrir una silla de ruedas de 90 millones de pesos, pese a que existía una alternativa equivalente en depósito y más económica. Cuando esto es la regla y no excepción estamos ante un problema del sistema. Esl estado no puede despilfarrar recursos”.

