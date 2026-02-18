Aprobaciones y reproches del discurso de Frigerio en la inauguración del 147 Período de Sesiones Ordinarias

El Bloque de Diputados de Juntos por Entre Ríos respalda el rumbo de trasformación trazado por el gobernador en su discurso; mientras que sus pares del bloque Más Para Entre Ríos, “Frigerio tiene una mirada de la provincia que no se condice con la realidad”.

Así, los legisladores del Bloque de Diputados de Juntos por Entre Ríos expresaron su respaldo al mensaje brindado por el gobernador Rogelio Frigerio ante la Asamblea Legislativa, al dejar inaugurado el 147° período de sesiones ordinarias. Desde la bancada oficialista celebraron la solidez del mensaje “que refleja el trabajo de una etapa de ordenamiento y el inicio de una fase de consolidación para el crecimiento de la provincia”.

“El discurso del Gobernador trasunta todo lo realizado para poner a Entre Ríos en orden. Recibimos una provincia paralizada y con desidia, y hoy, gracias a una gestión con 'lupa quirúrgica' sobre el gasto público, estamos ante un Estado que ya no es una carga, sino un apuntalamiento para el desarrollo”, señalaron desde el Bloque.

Sustentabilidad previsional

Uno de los puntos más destacados por los diputados oficialistas fue el abordaje del déficit de la Caja de Jubilaciones y la situación de la obra social provincial. Al respecto, el bloque coincidió con el mandatario en que resolver los problemas estructurales en estas áreas es indispensable para el desarrollo.

“Rescatamos la decisión política de enfrentar el desafío de la Caja de Jubilaciones, un área de gran peso presupuestario donde se concentran desequilibrios profundos que ha venido siendo arrastrado desde hace décadas y que recién ahora se ha puesto bajo análisis como paso esencial para sanear el sistema previsional entrerriano”, indicó el bloque de legisladores del oficialismo. “Como bien señaló el Gobernador -agregaron-, el orden en la Caja es una garantía de justicia para los que aportaron toda su vida y para las generaciones futuras”. En ese punto, los legisladores expresaron su beneplácito por el anuncio del mandatario provincial de enviar un proyecto para “que el sistema previsional provincial sea más moderno, más justo y garantice el 82 por ciento de manera sostenible”.

Por otra parte, el Bloque resaltó los logros económicos y administrativos mencionados en el recinto:

-Desendeudamiento real: La reducción de la deuda pública, que pasó de representar el 45% de los ingresos en 2023 a tan solo el 19% en 2025.

-Fin de los privilegios: El recorte de cargos políticos, la eliminación de gastos reservados y la transparencia en el ingreso al Estado mediante concursos públicos.

-Eficiencia administrativa: La resolución de un 200% más de sumarios por irregularidades y la eliminación de adscripciones docentes que vaciaban las aulas.

-Transparencia: El impulso a la Comisión Especial Investigadora de la Deuda Pública para que los entrerrianos sepan qué se hizo con su dinero.

Compromiso legislativo

Finalmente, los diputados de Juntos por Entre Ríos renovaron su compromiso de acompañar con leyes la tarea de transformación liderada por el Poder Ejecutivo. “Nuestra tarea en este 147° período será legislar para que estos avances se conviertan en reglas permanentes. La vara ha subido y nosotros estamos listos para estar a la altura de lo que los entrerrianos exigen: un Estado que funcione, que sea austero y que brinde soluciones”, concluyeron.

La oposición: “Frigerio tiene una mirada de la provincia que no se condice con la realidad”

Por su parte, desde el bloque de diputados “Más Para Entre Ríos” manifestaron su “profunda preocupación ante la distancia que separa la agenda urgente de los entrerrianos de la descripción de la situación provincial que hizo hoy el gobernador, y advertimos que Rogelio Frigerio tiene una mirada de la provincia que no se condice con la realidad”.

“Escuchamos una extensa enumeración de acciones de gobierno que en buena medida reiteró aspectos señalados en años anteriores, y que otra vez fueron presentados con un pretendido carácter fundacional. Dentro de estas cuestiones no tuvieron la relevancia esperada temas centrales para vecinas y vecinos de nuestra provincia, y que impactan en una fuerte caída del poder adquisitivo de los salarios, menor producción, freno de la economía y menor calidad de los servicios públicos. En cuanto a la ejecución de obra pública, con suerte representa una cuarta parte de los niveles de la gestión anterior, siendo casi nula la construcción de viviendas sociales, lo que consideramos el punto más crítico de esta desinversión”, reprocharon a modo de ejemplo.

“Como oposición, hemos acompañado responsablemente las herramientas que el Ejecutivo solicitó a la Legislatura para poner en marcha su plan de acción. Sin embargo, superada ya la mitad del mandato, los problemas persisten y se sigue hablando del pasado para omitir las verdaderas causas de los problemas presentes”, significaron desde el bloque “Más Para Entre Ríos”.

“Esta gestión provincial llegó al gobierno con expectativas y objetivos muy altos, pero transcurrido más de la mitad del mandato no encontramos ningún aspecto, en ninguna de las áreas del gobierno provincial, que sea superador a los gobiernos anteriores. Realmente hay que hacer un esfuerzo muy grande para intentar encontrar algo en lo que el gobierno de Frigerio se destaque”.

“Reafirmamos nuestro compromiso de seguir aportando desde el rol legislativo para lograr las mejores leyes, incluyendo el anunciado debate sobre la reforma previsional, donde nuestra prioridad será el resguardo de los derechos de los entrerrianos. Pero debemos señalar que mientras la gestión provincial ignore que las mayores dificultades son consecuencia de decisiones de un gobierno nacional que desconoce por completo el carácter federal del país, que destruye el entramado productivo y también las políticas sociales, no hay posibilidades de construir un futuro mejor. Es evidente que allí, en las medidas del gobierno de Milei, está la verdadera causa de los problemas que aquejan a Frigerio y a todos los entrerrianos”, señalaron desde la oposición.