Autorizaron al paranaense Mariano Werner a cambiar de marca en el TC Pick Up

La Comisión Asesora y Fiscalizadora (CAF) de la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC) habilitó al paranaense Mariano Werner a cambiar de marca en el TC Pick Up. El piloto entrerriano solicitó dejar de correr con Toyota y competir con Fotón desde la primera fecha de la temporada 2026, pedido que le fue concedido.

Werner no será el único que representará la marca china en la categoría de las camionetas; también lo hará Gastón Mazzacane, quien dejará de correr con Volkswagen Amarok. En el TC Pista Pick Up lo hará el piloto Nicanor Santilli Pazos.

En su último boletín, la CAF también autorizó al ramirense Manuel Borgert a competir en el TC Pista Pick Up con Ford, dentro del equipo Magnoluz Racing. Lo mismo sucedió con Hernán Sala (RAM Rampage-Fadel Memo Corse) y Faustino Cifre (Ford Ranger-Giavedoni Sport). También fueron autorizados para cambiar de marca en el TC Pick Up Nicolás Impiombato (de Toyota a Chevrolet), Lucas Valle (de Ford a Toyota),

Cabe destacar que el inicio del campeonato será este fin de semana en el autódromo Roberto Mouras de La Plata, donde en diciembre último se consagró campeón Agustín Canapino, a bordo de una Chevrolet S10 del Canning Motorsport.

La actividad arrancará el viernes con entrenamientos para las TC Pista Pick Up; mientras que el sábado saltarán a pista las TC Pick Up para las primeras dos tandas de prácticas y el domingo, llegará el momento de las series y las finales.

Los incriptos para el fin de semana: