El insólito consejo de Wanda Nara: “Un turro al año, no hace daño"

La cocina de MasterChef Celebrity se convirtió en el escenario perfecto para unas particulares clases sobre citas cuando Susana Roccasalvo se acercó al jurado para defender su plato y recibir una clase magistral sobre el amor en tiempos modernos.

La última emisión del reality culinario lideró el rating de su franja horaria.

Todo comenzó cuando la periodista se acercó a defender sus chorizos a la pomarola y recordar sus épocas de juventud, comparando cómo cambiaron las salidas nocturnas con el paso de los años.

Según relató, en su época una cita común era ir a comer a la Costanera para luego terminar la noche bailando. Sin embargo, la "reina del espectáculo" dejó en claro que sus estándares cambiaron.

“Hoy un señor me dice ‘vení a casa a comer’, no solamente le digo que no, sino que lo bloqueo”, sentenció Roccasalvo, sosteniendo que para ella una primera cita en una casa es un “no rotundo”.

Entre risas, Wanda le consultó si aceptaría ir a la casa con el influencer Ian Lucas, otro de los participantes del certamen. La periodista aclaró con humor que allí la excepción es válida porque ella cumple el rol de “tía”.

Fiel a su estilo, la conductora lanzó un peculiar consejo que dejó mudo a los presentes: “Igual un turro al año no hace daño, dicen…”, soltó la mediática entre risas.

Fuente: Noticias Argentinas.