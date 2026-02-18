Por el paro general, reprogramaron partidos de la 6ª fecha del Torneo Apertura

Varios partidos del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol fueron reprogramados debido al paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) para este jueves. Es que la medida de fuerza –ante la votación de Reforma Laboral en el Congreso– contará con la adhesión de la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC), quienes se desempeñan en el control de accesos, la validación y venta de entradas, la seguridad interna y las tareas operativas.

Cuatro encuentros habían sido programados por la Liga Profesional, que decidió nuevos días y horarios para los distintos compromisos. En primer lugar, Defensa y Justicia ante Belgrano en el Tito Tomaghello pasará al viernes a las 17.15, con Estudiantes-Sarmiento adelantándose un cuarto de hora. También pasó al viernes Instituto ante Atlético Tucumán en Córdoba, que será a las 20. Por otro lado, el duelo entre Independiente Rivadavia e Independiente en Mendoza se jugará el sábado a las 17, y se atrasa Banfield-Newell's para las 19.15.

El que más complicaciones representa es el de San Lorenzo y Estudiantes de Río Cuarto en el Nuevo Gasómetro, dado a que desde el Ministerio de Seguridad de CABA no aceptan que se juegue el viernes, porque Boca juega de local ante Racing, ni el sábado, ya que Deportivo Riestra recibirá a Huracán en el Guillermo Laza. De esta manera, quedará para el domingo a las 17, lo que abre un alerta en el Ciclón, dado a que por la séptima jornada jugará el martes ante Instituto, también de local a las 18 y quedó para las 19.15. Además, se atrasará 45 minutos el Vélez-River y Unión- Aldosivi media hora.

Por otro lado, también debe jugar Lanús pero por la Recopa Sudamericana: el Granate no sufrirá modificaciones y podrá recibir a Flamengo en el Estadio Néstor Díaz Pérez con total normalidad. Su duelo ante Argentinos por la sexta fecha nunca fue programado dado que el Bicho también tiene compromiso internacional pero este miércoles por el repechaje de la Copa Libertadores.