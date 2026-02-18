El Campeonato Entrerriano de Canotaje y SUP se pondrá en marcha en Paraná

La competencia será este fin de semana en el Paraná Rowing Club (Foto: PRC).

La primera fecha del Campeonato Entrerriano de Canotaje y SUP 2026 se disputará este fin de semana en la playa del Paraná Rowing Club. La competencia forma parte del calendario de la Federación Entrerriana de Canotaje y reunirá a palistas locales y de la región.

La organización de la prueba está a cargo de la Subcomisión de Canotaje y SUP del PRC, que viene trabajando intensamente para ofrecer un evento a la altura de las expectativas deportivas y organizativas.

El campeonato no solo tendrá carácter competitivo, sino también promocional e inclusivo, fomentando la participación de nuevas generaciones y el crecimiento sostenido de la disciplina en la región.

En Canotaje participarán las siguientes categorías: Pre-Infantiles, Infantiles, Menores, Cadetes, Junior, Senior, Master (varones y damas). Las modalidades incluirán: K1, K2 y K4, Kayak 450, Piraguas, C1 y C2, y Kayak Travesías (simples y dobles).

Las distancias irán desde los 1000 metros hasta los 12 kilómetros, contemplando tanto pruebas de velocidad como recorridos de resistencia. Además, habrá una Mini-maratón promocional, pensada para fomentar la participación formativa, y competencias de Paracanotaje en kayak adaptado (500 y 200 metros), reafirmando el compromiso del evento con la inclusión y el deporte adaptado.

El Stand Up Paddle (SUP) también tendrá un lugar destacado en la programación. Participarán categorías Femenino y Masculino: Infantiles, Junior, Open, Máster. Las distancias previstas son: Participativa (2 km), All Round (3 km), Fun Race (5 km), Race (9 km), Sprint (200 metros)-

La competencia se desarrollará en clase abierta, sin timón y con leash obligatorio, garantizando condiciones técnicas uniformes y seguridad para todos los riders, consigna Uno.

El fixture del Campeonato Entrerriano 2026

-Fecha 1: 21 y 22 de febrero - Paraná (Rowing).

-Fecha 2: 25 y 26 de abril - Colón.

-Fecha 3: 16 y 17 de mayo - Paraná (Náutico).

-Fecha 4: 8 y 9 de agosto - Concordia.

-Fecha 5: 12 y 13 de septiembre - Diamante.