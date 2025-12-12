“El sueño que cada chico quiere cumplir”, dijo Luciano Biondi, nominado al Olimpia de Plata

Luciano Biondi buscará el Olimpia de Plata en sóftbol, será el 22 de diciembre en Buenos Aires. Foto: Canal 11.

El Círculo de Periodistas Deportivos de Buenos Aires anunció las ternas para los Premios Olimpia 2025. Como se anunció días atrás, entre los nombres destacados aparece el paranaense Luciano Biondi, uno de los jóvenes referentes del softbol argentino. La ceremonia se realizará el lunes 22 de diciembre en la Usina del Arte, con transmisión en vivo de TyC Sports.

El deportista de 22 años fue elegido para competir por la estatuilla en la disciplina Softbol junto con la entrerriana Violeta Figueroa, oriunda de Villa Clara, y el bahiense Nahuel Sáenz. “Cuando me enteré fue una felicidad muy grande. Es un sueño que creo que cada chico quiere cumplir: ser ternado para unos premios nacionales”, relató.

La emoción tuvo además un componente familiar: “Mi papá lo ganó en 2002, entonces sentí como que había llegado a lo que fue su carrera”.

Biondi se desempeña actualmente como cátcher, una posición clave por su capacidad de lectura y conducción dentro del campo. “El catcher ve todo de frente, entonces cuando algunos compañeros no ven toda la jugada podés guiarlos un poco”, explicó en declaraciones a Canal 11.

El rol exige no sólo resistencia física, sino también estrategia. Parte de su trabajo es coordinar las señas con el lanzador y estudiar a los bateadores rivales. “A este nivel hay que estudiarlos, porque si no te matan a palos”, afirmó.

Con naturalidad cuenta que hoy la preparación se apoya en herramientas tecnológicas: videos, análisis digital y revisión permanente de partidos para anticipar patrones de juego.