Milei elogió a Caputo por la baja de la inflación y el ministro respondió

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer que la inflación de mayo retrocedió y el presidente de la nación, Javier Milei, de inmediato utilizó sus redes para felicitar al ministro de Economía, Luis Caputo.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el jefe de Estado celebró con un posteo en su cuenta de la red social X la baja de la inflación, felicitando al titular de la cartera de Economía: “¡Vamos, toto!”, escribió Milei.

“Inflación al consumidor 2,1% mientras la núcleo logra quebrar el 2%, cayendo al 1,9%”, completó el presidente.

“La inflación de mayo fue la más baja en 8 meses: 2,1%”, comenzó informando el ministro Caputo.

“El Índice de Precios al Consumidor (IPC Nacional) registró una variación de 2,1% mensual en mayo, el menor porcentaje desde septiembre del año pasado. En relación a mayo de 2025, la variación fue de 33,2%”, continuó.

Asimismo, sobre la inflación núcleo dijo que “fue de 1,9% mensual, en tanto las variaciones en las categorías estacionales y reguladas fueron de 3,5% y 2,4% mensual, respectivamente” y añadió que “al igual que en el caso del nivel general, la inflación núcleo fue la menor en 8 meses”.

Luego, Caputo contó que “las divisiones Prendas de vestir y calzado y Equipamiento y mantenimiento del hogar registraron una variación de 0,3% y 1,4% mensual, respectivamente. En relación a mayo de 2025, la variación fue de 12% y 23,5%, 21,2 p.p. y 9,7 p.p. por debajo de la suba en el nivel general”.

A su vez, avanzó informando que “la media móvil de 3 meses de la inflación, cuya evolución permite analizar el proceso de desinflación suavizando la volatilidad intermensual, disminuyó por segundo mes consecutivo”.

Y completó diciendo que “la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y la Canasta Básica Total (CBT) registraron un incremento de 2,4% y 2% mensual, respectivamente”.