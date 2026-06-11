Allanamiento y secuestro de auto por la denuncia de disparo contra un colectivo de transporte urbano de Paraná

La investigación por la denuncia de un chofer de colectivos de la empresa San José de Paraná acerca de un disparo de arma de fuego que no impactó contra la unidad mientras conducía por avenida José Hernández, avanzó en horas de la noche de este miércoles en el allanamiento y secuestro de un auto al hombre que había sido identificado como sospechoso: un exchofer de la empresa ERSA, que fue despedido luego de la licitación y del traspaso del servicio en la capital provincial.

Tal como informó ANÁLISIS, el hecho sucedió alrededor de las 23 del martes, cuando un chofer de San José llamó al 911 porque dijo haber escuchado una fuerte detonación cuando cruzaron un auto Chevrolet blanco mientras circulaba por calle José Hernández y calle Gualeguay, que iba por la mano contraria. Lo mismo aportó una pasajera que fue la última en bajarse en el recorrido.

Tras la intervención policial del personal de la comisaría 12° y las pericias realizadas, no se hallaron impactos ni otros indicios balísticos en el colectivo ni en la zona donde se indicó que habría sucedido el supuesto disparo de arma de fuego.

Mediante el análisis de cámaras de seguridad de las inmediaciones de ese lugar, se identificó el vehículo y lo ubicaron en calles Don Bosco y Circunvalación, comienzan a seguirlo y lo encuentran en calle Croacia, en Bajada Grande, estacionado frente a una casa. Llaman y sale un hombre de 36 años, quien dijo que era chofer de la aplicación Uber, que había realizado un viaje y que es exchofer de ERSA. La Fiscalía dispuso la identificación y que quede supeditado a la causa.

Con la luz del día, personal de la Policía Científica volvió a revisar el lugar donde habría ocurrido el hecho.

Con la autorización judicial, personal de la Jefatura Departamental Paraná llevó adelante el allanamiento en el domicilio de Bajada Grande en busca de pruebas: se secuestraron dos celulares, el auto Chevrolet Corsa y se practicó la prueba de dermotest.

A su vez, el hombre señalado como sospechoso del episodio denunciado fue trasladado para una correcta identificación a la División Antecedentes.