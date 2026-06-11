Adiós a Héctor César Izaguirre, una persona de las letras y de los ríos

La literatura entrerriana despide hoy a una de sus voces más hondas y sensibles. Falleció el escritor, ensayista y profesor Héctor César Izaguirre, según confirmaron familiares y allegados. Sus restos serán llevados al Jardín de Paz de Concepción del Uruguay, donde se realizará una ceremonia íntima para despedirlo.

Con su partida se apaga una presencia entrañable de la cultura provincial, pero permanece viva una obra que supo escuchar y traducir el rumor profundo de los ríos, las lomadas y las memorias que forjaron la identidad de Entre Ríos.

Nacido en San José (Departamento Colón), y radicado durante gran parte de su vida en Concepción del Uruguay, Izaguirre fue un maestro en el más amplio sentido de la palabra. Lo fue en las aulas, donde generaciones de estudiantes lo recuerdan por sus clases de Castellano y Literatura en el histórico Colegio del Uruguay y en la Escuela Normal, así como en el Profesorado de Concepción del Uruguay y Concordia. Y lo fue también en la escritura, donde cultivó una prosa de singular belleza y una mirada reflexiva que dejó huella en el ensayo y en la creación literaria.

Entre sus obras más significativas sobresale “Sinfonía Gualeya”, una construcción narrativa y mítica que recorre el río Gualeguay desde los tiempos anteriores al tiempo hasta los encuentros y cruces culturales de la contemporaneidad. En esas páginas, el río no es apenas un paisaje: es memoria, destino y matriz cultural. Allí confluyen las herencias guaraníes, sin olvidar las huellas profundas de charrúas y minuanes, como afluentes de una misma corriente que desemboca en la identidad entrerriana y litoraleña.

Merecedor del Premio Fray Mocho de Literatura en el género Ensayo y del Primer Premio de los Juegos Florales otorgado por la entonces Dirección de Cultura de Entre Ríos en 1979, Izaguirre construyó una trayectoria respetada por colegas, lectores y discípulos. Para muchos fue, sencillamente, un maestro.

Su compromiso con las letras provinciales también quedó plasmado en trabajos fundamentales para la preservación y el estudio del patrimonio cultural entrerriano. Integró el equipo que revisó la edición de los “Cuentos Completos” de Juan José Manauta para la Editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos (Eduner), colaboró activamente con la Enciclopedia de Entre Ríos en el área de Literatura y participó en la recuperación de la obra de Amaro Villanueva dentro de la colección “Tierra de Letras”.

Fue autor, además, de títulos como “El Colegio del Uruguay y la Fraternidad”, “De otoño y raíces encendidas”, “Adán y Eva en Destierro” y la ya emblemática “Sinfonía Gualeya”, libros que revelan una constante: la búsqueda de las raíces profundas de la cultura regional y de los sentidos que habitan el paisaje entrerriano.

Hoy, mientras el Gualeguay sigue su curso entre barrancas, montes y memorias, la obra de Héctor César Izaguirre permanece como una de esas voces que ayudan a comprender quiénes somos. Su palabra seguirá navegando las aguas del Litoral, allí donde la literatura se vuelve río y la identidad encuentra su cauce.