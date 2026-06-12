Rechazó a Italia por Argentina y tuvo su chance mundialista: la historia de Marcos Senesi

La historia de Marcos Senesi, el entrerriano que le dijo que no a Italia para jugar con la selección argentina.

Después de haberlo esperado durante bastante tiempo y mientras estaba de vacaciones, el concordiense Marcos Senesi recibió el llamado que tanto deseó y se sumará a la selección argentina para disputar el Mundial 2026 en lugar del lesionado Leonardo Balerdi.

Nacido en Concordia el 10 de mayo de 1997, el futbolista que recientemente firmó con Tottenham tras romperla en Bournemouth de Inglaterra se formó en las inferiores de San Lorenzo de Almagro, donde jugó en Primera entre 2016 y junio de 2019 con un registro de 72 partidos y un gol.

Desde ahí dio el salto a Europa. Feyenoord, de Países Bajos, club en el que disputó 116 encuentros y anotó nueve goles, pero lo más importante no estuvo en las estadísticas: allí demostró su calidad técnica y gran juego aéreo, que le valió ser llamado a la Selección Argentina.

A mediados de 2022 vivió un momento histórico en el fútbol mundial porque fue citado tanto por Italia como por Lionel Scaloni para la Finalissima. Sin embargo, eligió representar a la celeste y blanca, pese a que su debut no se dio en ese encuentro, sino que fue en una goleada ante Estonia por 5-0 el 5 de junio.

“Siempre uno sueña con estar en la selección argentina. Tomé la decisión de no ir a Italia para poder competir y vestir la camiseta de nuestro país. Fue un sueño cumplido”, explicó en diálogo con DSports después de aquella elección.

Y agregó: “Decidirme por Argentina era saber lo que competía. Todos sabemos lo que ganó esta selección y lo bien que le está yendo. Es difícil entrar porque mis compañeros lo están haciendo muy bien”.

En ese momento, el propio entrenador de la Azzurra, Roberto Mancini, lo había llamado para intentar convencerlo, pero no hubo forma. “Quiere armar una nueva selección y quería que forme parte de eso. Va a hacer una renovación importante", reconoció Senesi poco después del contacto.

Más del entrerriano por la “Albiceleste”

Desde aquel estreno, Senesi no siempre fue parte de las convocatorias a la Selección Argentina. De hecho, no disputó el Mundial de Qatar ni la Copa América 2024. Recién regresó para el amistoso de octubre del año pasado frente a Venezuela, también estuvo contra Angola, pese a que fue suplente, y fue titular frente a Mauritania. Cuando parecía que se quedaba sin Copa del Mundo, se metió por la ventana en lugar de Balerdi.

Pero este presente no es casualidad para el zaguero de 29 años porque fue uno de los mejores argentinos en Europa. Su equipo terminó sexto esta Premier League, se clasificó a la Europa League, con él como uno de los referentes del plantel y máximas figuras. Además, durante sus cuatro temporadas con el club acumuló 129 partidos y seis goles.

Ahora, sumado a que dio el salto a los Spurs, que viene de salvarse del descenso, el defensor buscará seguir creciendo profesionalmente, aunque antes tendrá una de las oportunidades que tanto esperó en su vida: jugar el Mundial con Argentina, el país en el que nació y el que él eligió.