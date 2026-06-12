Básquet: con Dato en cancha, Gimnasia de Comodoro Rivadavia quedó a tiro de la corona

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, con Dato en cancha, quedó a un pasó del título en la LNB.

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia venció como local a Quimsa de Santiago del Estero por 76 a 59, en el estadio Socios Fundadores, y quedó a un solo triunfo de consagrarse campeón de la Liga Nacional de Básquetbol. El equipo sureño volvió a hacerse fuerte ante su gente, estiró a ocho victorias consecutivas su racha como local y tendrá el próximo sábado, nuevamente en Comodoro Rivadavia, la chance de cerrar la definición y levantar el título.

El principal goleador del encuentro fue el chileno Sebastián Carrasco, con 14 puntos, en una noche en la que Gimnasia encontró respuestas colectivas, intensidad defensiva y mucha solidez para quebrar a un rival que había comenzado mejor. Por su parte, el paranaense Matiniano Dato aportó nueve unidades a la causa del ganador.

El partido en el sur argentino

Quimsa arrancó con autoridad y llegó a sacar una ventaja de 17-10, un parcial que le devolvió ilusión al conjunto santiagueño en una serie que llegaba cuesta arriba. Sin embargo, el local reaccionó rápido, ajustó en defensa y empezó a cambiar el desarrollo del partido.

Pese a perder el primer cuarto por 18-14, Gimnasia elevó su presión, cerró caminos hacia el aro y se fue al descanso largo 39-32 arriba, después de un segundo período clave para tomar el control emocional y basquetbolístico del juego.

El quiebre definitivo llegó en el tercer cuarto, cuando el conjunto comodorense escapó 55-44 y apenas permitió 12 puntos de Quimsa en ese tramo, una muestra clara del dominio defensivo que terminó marcando la noche.

Ya en el último parcial, el equipo visitante no encontró reacción y Gimnasia administró la diferencia con personalidad para sellar su tercer triunfo consecutivo en la final y quedar a las puertas de una consagración histórica en la Liga Nacional.

El sábado, otra vez en el Socios Fundadores, Gimnasia tendrá la primera oportunidad de coronarse campeón, mientras que Quimsa estará obligada a ganar para evitar la barrida y extender una serie que quedó completamente inclinada a favor del conjunto patagónico.