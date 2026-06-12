Mundial 2026: Corea del Sur buscó hasta el final y se quedó con la victoria

Corea del Sur buscó hasta el final y se quedó con la victoria frente a República Checa.

Corea del Sur pudo hacer pesar su dominio en la posesión y derrotó por 2-1 a República Checa por la primera fecha del Grupo A del Mundial 2026. El elenco europoeo había comenzado en ventaja con el gol del defensor y capitán Ladislav Krejci, a los 13 minutos del segundo tiempo, mientras que el empate lo convirtió el volante In-Beom Hwang, en 21 minutos y la remontada fue sentenciada por el delantero Oh Hyeon-Gyu, a los 34 minutos.

Con el triunfo, en un partido disputado en el estadio Chivas, en México, el equipo que capitanea el delantero Heung-Min Son quedó en el segundo lugar del Grupo A.

En la próxima jornada, el conjunto surcoreano será rival de México, el jueves, mientras que el equipo que dirige el entrenador Miroslav Koubek, actualmente el más longevo en la historia de los mundiales, jugará ante Sudáfrica el mismo día.

El partido en Jalisco

El primer acercamiento del partido fue de Corea del Sur, a los 11 minutos, con un pase largo al área que el extremo Lee Jae-Sung controló y jugó hacia atrás para el delantero Heung-Min Son, que fue bloqueado y terminó en un córner.

En ese tiro de esquina, un centro al segundo palo permitió el cabezazo del defensor central Kim Min-Jae, que se fue muy cerca del travesaño.

A los 13 minutos, el atacante Lee Jae-Sung avanzó por el mediocampo y sacó un remate potente desde afuera del área, que generó la primera atajada del arquero Matej Kovar.

Un minuto más tarde tuvieron su primer acercamiento los checos, con un contraataque veloz por derecha que terminó en un centro atrás para el delantero Patrik Schick, cuyo disparo fue bloqueado por el defensor Kim Min-Jae.

Heung-Min Son volvió a generar peligro cuando iban 37 minutos, con un disparo cercano a la medialuna del área que llevaba mucha potencia y no pasó lejos del palo horizontal de Matej Kovar.

Un minuto después hubo un nuevo remate desde el borde del área del exdelantero del Tottenham, que buscó el poste derecho de Kovar aunque esta vez tuvo menos precisión.

La etapa complementaria

El primer acercamiento de la segunda etapa fue de Corea del Sur, con un remate bajo y cruzado del mediocampista In-Beom Hwang desde el vértice derecho del área. El guardameta Matej Kovar volvió a interceder para salvar su arco, y además también se quedó con el rebote, aprovechado por Jae-Sung.

A los 10 minutos, un pase filtrado por izquierda rompió al defensa y permitió que Son se escape mano a mano, pero no pudo superar a Kovar, que achicó los espacios y detuvo el tiro con el pecho.

Tres minutos más tarde, en su primera llegada de peligro, República Checa pudo romper el cero. Un lateral al área del defensor Vladimir Coufal llegó al primer palo y permitió el cabezazo potente del capitán Ladislav Krejci, que superó al arquero Seung-Gyu Kim para el 1-0.

La igualdad parcial llegó a los 21 minutos, cuando el mediocampista In-Beom Hwang se filtró por el costado izquierdo, enganchó hacia la pierna derecha para desparramar a Kovar y pinchó un remate al segundo palo, que se convirtió en el 1-1.

El elenco surcoreano pudo remontar cuando iban 34 minutos de la segunda etapa, con un desborde por derecha de Hwang y posterior centro atrás para el delantero Oh Hyeon-Gyu, que definió de primera al segundo poste y puso a su país en ventaja.

A los 37 minutos, un nuevo lateral al área de Coufal llegó al segundo palo para permitir el zurdazo bajo del atacante Adam Hlozek, que fue detenido por Seung-Gyu Kim.

El conjunto europeo tuvo una buena llegada en el segundo minuto de descuento, con un centro desde la derecha que fue rematado de primera por el volante Michael Sadilek, que cruzó un derechazo rasante, el cual fue detenido por Seung-Gyu Kim con una gran estirada.