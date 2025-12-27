El Tribunal de Penas le dio la razón a Juventud, que sigue en competencia

En el encuentro de ida, Juventud Unida se impuso por 3-0 en Concepción del Uruguay.

Luego de casi dos semanas de espera, finalmente se expidió el Tribunal de Penas del Consejo Federal respecto al partido suspendido entre Juventud Unida de Gualeguaychú y Lanús de Concepción del Uruguay. El partido de vuelta de la serie por el Torneo Federal Regional Amateur no se jugó y su resolución estaba pendiente.

El partido debía jugarse en el estadio De los Eucaliptos perteneciente al Juve el pasado 14 de diciembre. Se trataba de la vuelta de una serie que comenzó siete días antes con triunfo del conjunto gualeguaychuense por 3-0 en cancha de María Auxiliadora.

Sin embargo, el partido no pudo jugarse: hubo incidentes a la llegada de la delegación uruguayense y luego, dentro del mismo estadio, desde el lado de Lanús decidieron no presentarse al encuentro.

Puntos de vista

Desde la dirigencia del Granate afirmaron que fueron agredidos cuando llegaron al estadio por calle Alsina e incluso mostraron imágenes de jugadores heridos luego de los hechos de violencia. Es por esto que decidieron no presentarse y radicaron la denuncia en la comisaría cuarta antes de volver a Concepción del Uruguay.

Por su parte, Juventud Unida desconoció los hechos y mostró videos de los incidentes provocados por jugadores de Lanús una vez que ingresaron al estadio.

Informe arbitral

El árbitro Sebastián López en su informe argumentó que había garantías del operativo policial. Es por eso que aseguró en el documento firmado por todo el cuerpo arbitral que el encuentro no se disputó por la no presentación de Lanús. Dicho informe tiene también las firmas de los presidentes de ambos clubes, del jefe del operativo provincial y del médico presente.

Ganó Juventud

La resolución del Tribunal de Disciplina del Consejo Federal tuvo diferentes puntos. En el primero dieron el encuentro por perdido al Club Lanús. Determinaron que fue por no presentarse a las órdenes del árbitro (Artículos 32, 33 y 109 del Reglamento del Tribunal de Penas).

El resultado se definió en el segundo punto: figurará como 1-0 para Juventud Unida de Gualeguaychú. Además, en el tercer punto al Granate lo sancionaron con una multa de V.E. 60 (artículos 32, 33 y 109) y en el cuarto punto establecieron que el Club Lanús deberá hacerse cargo de los gastos en los que incurrió el Club Juventud Unida. Dichos gastos deberán ser demostrados con la presentación de los correspondientes comprobantes.

El torneo sigue

Con el triunfo obtenido en la serie, Juventud Unida de Gualeguaychú avanzó de fase y quedó confirmado su enfrentamiento con Defensores de Pronunciamiento por la tercera etapa de los duelos mano a mano.

La serie comenzará el primer fin de semana de enero en el estadio Delio Cardozo de Pronunciamiento y se definirá el domingo 11 de enero en Gualeguaychú.