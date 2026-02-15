Juventud Unida va por el ascenso al Torneo Federal A

Una nueva cita con la historia llegó para Juventud Unida de Gualeguaychú. En el estadio doctores José y Antonio Castiglione de Mitre de Santiago del Estero, el Juve enfrentará a Defensores de Puerto Vilelas, Chaco, por un lugar en el Torneo Federal A.

El partido comenzará a las 18 y contará con el arbitraje de Matías Billone Carpio. Lo acompañarán los jueces asistentes Emanuel Serale y Matías González (todos de Córdoba). El cuarto árbitro será el local Francisco Acosta.

El Juve llegó a esta instancia luego de consagrarse campeón de la Región Litoral Sur que reunió a 36 clubes de las provincias de Entre Ríos y Santa Fe. Fue contundente en el arranque y sólido en el desarrollo para llegar a este último encuentro.

Tal fue la solidez que su primer gol en contra llegó en el encuentro de ida de los cuartos de final de la Región Litoral Sur en su caída ante Defensores de Pronunciamiento por 2-0.

En la vuelta, el Juve empató el desarrollo, pero el juego se suspendió a los 39 minutos del complemento por una supuesta agresión recibida por el árbitro Maximiliano Durán de parte de los jugadores del Azulgrana. Esto derivó en la derrota de Depro por decisión del Tribunal de Disciplina.

Luego, el Decano superó a Sanjustino por 1-0 en ida y vuelta de las semifinales para el 2-0 global y por último derrotó a Ben Hur en la final con un 3-1 en la ida y una caída por 1-0 en la vuelta que fue insuficiente para el Lobo rafaelino.

Por el ascenso

Para recuperar el lugar en el Torneo Federal A, aquel que perdió en 2022, Miguel Fullana volverá a confiar en aquellos que comenzaron los últimos tres partidos del equipo gualeguaychuense.

Es así que la formación será con: César Horst; Matías Labaroni, Jerónimo Ávalos, Damián Zadel, Federico López; Leandro Larrea, Facundo Britos, Santiago Benítez, Sergio Olano; Marcelo Olivera y Maximiliano Solari.

Posibilidad histórica

En frente habrá un equipo con un sueño. Defensores de Puerto Vilelas irá ante la posibilidad histórica de jugar en la tercera división luego de imponerse en la Región Litoral Norte, en la que debió cargarse a un histórico como Guaraní Antonio Franco en la final con un global de 2-1.

Joaquín Espíndola, entrenador del conjunto chaqueño, elegirá para este juego a: Leandro Ledesma; Cristian Tabaqui, Nahuel Molilna, Willians Fernández, Lautaro Remotti; Leonardo Navarro, Gonzalo Ríos, Rodrigo Montenegro; Gustavo Carballo, Enzo Niz y Jonathan Canario.