El Gobierno convocó a UPCN a la primera reunión paritaria de 2026, para el 19 de febrero

La Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) Entre Ríos, comunicó que producto de una huelga que se lleva a cabo este viernes, el Gobierno convocó a la primera reunión paritaria de 2026. “Durante la jornada de paro total que lleva adelante UPCN este viernes en toda la administración pública provincial, el gobierno convocó a la paritaria salarial 2026, que tendrá su audiencia inaugural el jueves 19 de febrero a las 14 en la Secretaría de Trabajo”, se indicó desde el sindicado.

José Allende, secretario General, destacó “el éxito del paro total” y remarcó que “sus consecuencias han sido inmediatas porque el gobierno convocó a la paritaria salarial”.

“Ese era el objetivo de esta acción”, afirmó el dirigente gremial y agradeció “a las compañeras y compañeros que se han sumado a esta medida de fuerza. No ha sido en vano porque el efecto ha sido inmediato”, aseguró.

Allende anticipó que, posteriormente a esa audiencia, el Sindicato llevará adelante una reunión para informar el resultado de las negociaciones salariales.