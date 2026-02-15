Belgrano le sacó el invicto a Independiente Rivadavia y se prende arriba

Este sábado por la noche hubo dos encuentros correspondientes al Torneo Apertura de la Liga Profesional en el marco de la quinta fecha. Uno de ellos fue en Mendoza, más precisamente en el estadio Bautista Gargantini, donde Independiente Rivadavia recibió a Belgrano en un duelo de invictos. El partido contó con el arbitraje de Nazareno Arasa, acompañado por Adrián Franklin en el VAR.

En el arranque del partido fue Belgrano el primer en contar con una ocasión de peligro. Quien buscó el arco de Nicolás Bolcato fue Lucas Zelarayán, que tomó el balón a unos metros de la medialuna del área y sacó un potente disparo bajo que buscó el costado derecho. El arquero reaccionó bien y envió el balón al tiro de esquina.

De un córner llegó la ocasión que abrió el partido para el conjunto cordobés. El centro llegó desde la derecha del ataque impulsado por Emiliano Rigoni y cayó dentro del área chica, en donde apareció Franco Vázquez en absoluta soledad para marcar el 1-0 a los 37 minutos. Marca registrada de Ricardo Zielinski.

La respuesta de la Lepra también fue de balón parado con un centro largo impulsado por Sebastián Villa para el cabezazo de José Florentín que se fue muy por encima del travesaño. Poco y nada del conjunto que llegó a esta fecha habiendo ganado sus cuatro partidos.

En el complemento, la primera ocasión fue nuevamente de pelota parada y otra vez para el anfitrión. En esta ocasión, el centro de Villa desde el costado derecho cayó en la posición de Alejo Osella, que buscó el costado derecho con su remate de cabeza y el balón se fue apenas desviado.

En una distracción del fondo del anfitrión Belgrano se perdió el gol de manera increíble. Rigoni jugó rápido y en corto para Zelarayán, que controló el balón dentro del área y le dio un pase bajo a Nicolás Fernández. Uvita estaba solo frente al arco rival, pero increíblemente definió por encima del travesaño cuando nadie salió a marcarlo.

El conjunto mendocino tuvo una gran chance de gol surgida del juego asociado en los pies de Matías Fernández. El delantero quedó de cara a Thiago Cardozo luego de una excelente habilitación de Florentín, pero no pudo vencer al arquero, al que el balón le dio en el cuerpo para luego irse por un costado.

Belgrano también tuvo su chance con juego asociado. En este caso fue Uvita Fernández el que le puso punto final al avance tras enganchar en la puerta del área grande hacia su pierna izquierda y sacar un potente remate que acabó yéndose muy cerca del poste derecho del arco de Bolcato.

Luego de un intento de larga distancia de Florentín que se fue por encima del travesaño, Belgrano contestó con otro tiro de larga distancia de Lucas Passerini que se fue desviado por el costado derecho del arco de Bolcato.

Sobre el final tuvo la más clara el conjunto mendocino. En la segunda jugada después de un tiro libre, Sheyko Studer envió un preciso centro desde la derecha para el cabezazo de Fabrizio Sartori que dio en el ángulo superior izquierdo antes de irse afuera. No pudo ser.

Belgrano ganó un partidazo y sigue invicto en el torneo: llegó a 11 puntos y está tercero. Pese a la derrota que le cortó la racha, el equipo dirigido por Alfredo Berti permanece en el segundo lugar con 12 unidades.

En la próxima fecha, el Pirata visitará a Defensa y Justicia a partir de las 17.15 del jueves 19; mientras que la Lepra jugará ese mismo día, pero a partir de las 19.30 como local de Independiente.

-SÍNTESIS-

Independiente Rivadavia 0-1 Belgrano.



Gol:

37’PT: Franco Vázquez.



Formaciones:

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer; Alejo Osella, Tomás Bottari, José Florentín, Juan Elordi; Matías Fernández, Fabrizio Sartori y Sebastián Villa.

DT: Alfredo Berti.



Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López, Adrián Spörle; Adrián Sánchez, Franco Vázquez; Alcides Benítez, Lucas Zelarayán, Emiliano Rigoni; Nicolás Fernández.

DT: Ricardo Zielinski.



Cambios:

ET: ingresó Ramiro Hernandes por Alcides Benítez (BEL).

14’ST: ingresó Luciano Gómez por Alejo Osella (IRI).

14’ST: ingresó Gonzalo Ríos por Iván Villalba (IRI).

24’ST: ingresó Lucas Passerini por Nicolás Fernández (BEL).

27’ST: ingresó Luis Sequeira por Matías Fernández (IRI).

27’ST: ingresó Rodrigo Atencio por Tomás Bottari (IRI).

39’ST: ingresó Santiago Longo por Franco Vázquez (BEL).

44’ST: ingresó Jeremías Lucco por Lucas Zelarayán (BEL).

44’ST: ingresó Bautista Dadín por Juan Elordi (IRI).



Amonestados:

8’PT: Alcides Benítez (BEL).

24’PT: Matías Fernández (IRI).

28’PT: Adrián Spörle (BEL).

32’PT: Sebastián Villa (IRI).



Árbitro: Nazareno Arasa. VAR: Adrián Franklin.



Estadio: Bautista Gargantini.

Video: Liga Profesional.