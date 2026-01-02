Con 32 jugadores, Patronato iniciará este sábado su pretemporada en el Grella

El plantel profesional de Patronato comenzará este sábado y con 32 jugadores su pretemporada para la próxima edición de la Primera Nacional de fútbol. Lo hará en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, luego de algunos días de descanso por las fiestas de fin de año y con cinco refuerzos ya confirmados.

Se trata del defensor Franco Meritello, los mediocampistas Federico Bravo y Agustín Araujo, y los delanteros Tomás Attis y Hernán Rivero, quienes se pondrán a disposición de Rubén Darío Forestello en Villa Sarmiento. Allí se desarrollarán las primeras jornadas de preparación física y futbolística.

Entre los presentes también se destacan el arquero Alan Sosa y el lateral-volante Maximiliano Rueda, quienes renovaron sus contratos con la institución. También Gabriel Díaz, Fernando Moreyra, Facundo Dïaz, Marcos Enrique, Juan Barinaga y Valentín Pereyra, quienes tuvieron participación activa en la última campaña con Gabriel Gómez.

Además figuran valores locales de la cuarta división y sub 23 de que participa en la LPF, como Ignacio Giacinti (goleador de 2025), Matías Caballero y Román Peralta, Gaetano Motta, Francisco Lencinas, Santiago Piccioni, Nicolás Mendoza, Benjamín Bravo y Luciano Strey, entre otros.

“La institución continúa trabajando con responsabilidad y compromiso, apostando al crecimiento deportivo y al fortalecimiento del plantel de cara a la próxima temporada”, informó a través de un comunicado el club.

Listado de jugadores convocados:

Arqueros

Matías Caballero

Iván Cháves

Román Peralta

Franco Rivasseau

Alan Sosa

Defensores

Facundo Díaz

Gabriel Díaz

Francisco Lencinas

Nicolás Mendoza

Franco Meritello

Fernando Moreyra

Gaetano Motta

Santiago Piccioni

Augusto Picco

Maximiliano Rueda

Volantes

Agustín Araujo

Benjamín Bravo

Federico Bravo

Juan Barinaga

Marcos Enrique

Alejo Miró

Luciano Pacco

Valentín Pereyra

Bartolomé Velásquez

Valentín Villarreal

Delanteros

Tomás Attis

Joaquín Barolín

Diego Cardoso

Ignacio Giacinti

Leandro Ilari

Hernán Rivero

Luciano Strey