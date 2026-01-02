Con 32 jugadores, Patronato iniciará este sábado su pretemporada en el Grella

El DT Rubén Darío Forestello tendrá a disposición los cinco refuerzos ya confirmados.
El plantel profesional de Patronato comenzará este sábado y con 32 jugadores su pretemporada para la próxima edición de la Primera Nacional de fútbol. Lo hará en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, luego de algunos días de descanso por las fiestas de fin de año y con cinco refuerzos ya confirmados.
Se trata del defensor Franco Meritello, los mediocampistas Federico Bravo y Agustín Araujo, y los delanteros Tomás Attis y Hernán Rivero, quienes se pondrán a disposición de Rubén Darío Forestello en Villa Sarmiento. Allí se desarrollarán las primeras jornadas de preparación física y futbolística.
Entre los presentes también se destacan el arquero Alan Sosa y el lateral-volante Maximiliano Rueda, quienes renovaron sus contratos con la institución. También Gabriel Díaz, Fernando Moreyra, Facundo Dïaz, Marcos Enrique, Juan Barinaga y Valentín Pereyra, quienes tuvieron participación activa en la última campaña con Gabriel Gómez.
Además figuran valores locales de la cuarta división y sub 23 de que participa en la LPF, como Ignacio Giacinti (goleador de 2025), Matías Caballero y Román Peralta, Gaetano Motta, Francisco Lencinas, Santiago Piccioni, Nicolás Mendoza, Benjamín Bravo y Luciano Strey, entre otros.
“La institución continúa trabajando con responsabilidad y compromiso, apostando al crecimiento deportivo y al fortalecimiento del plantel de cara a la próxima temporada”, informó a través de un comunicado el club.
Listado de jugadores convocados:
Arqueros
Matías Caballero
Iván Cháves
Román Peralta
Franco Rivasseau
Alan Sosa
Defensores
Facundo Díaz
Gabriel Díaz
Francisco Lencinas
Nicolás Mendoza
Franco Meritello
Fernando Moreyra
Gaetano Motta
Santiago Piccioni
Augusto Picco
Maximiliano Rueda
Volantes
Agustín Araujo
Benjamín Bravo
Federico Bravo
Juan Barinaga
Marcos Enrique
Alejo Miró
Luciano Pacco
Valentín Pereyra
Bartolomé Velásquez
Valentín Villarreal
Delanteros
Tomás Attis
Joaquín Barolín
Diego Cardoso
Ignacio Giacinti
Leandro Ilari
Hernán Rivero
Luciano Strey