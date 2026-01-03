Con dos caras nuevas, Patronato comenzó la pretemporada

Los jugadores de Patronato dieron el primer paso de la preparación para la Primera Nacional.

Este sábado comenzó la pretemporada del plantel profesional de Patronato rumbo a la edición 2026 de la Primera Nacional. La práctica contó con la novedosa presencia de dos futbolistas: Facundo Heredia, confirmado como refuerzo del Patrón; y Nahuel Genez, que estampó la firma durante el mediodía para convertirse en el séptimo refuerzo de la institución.

Nahuel Genez firmó su vínculo con la institución de calle Grella este sábado al mediodía.

En la última temporada, Genez vistió la camiseta de Temperley, equipo en el que disputó 21 encuentros bajo el mando de Rubén Forestello. Aportó un gol y dos asistencias durante la campaña que llevó al Gasolero a disputar los octavos de final del Reducido.

Surgido en Boca Juniors, el defensor de 22 años (cumplirá 23 en junio) vistió previamente la camiseta de Tigre. Esta será una nueva oportunidad para él de sumar experiencia y aparte presentarse como una opción en el lateral izquierdo para el entrenador del Rojinegro.

La práctica

El único ausente (con aviso) fue Santiago Piccioni. El defensor central se sumaría al plantel -que no tiene bajas por lesión- durante las próximas jornadas.

Adrián Bruffal estuvo en la previa del ensayo y dialogó con los futbolistas.

En la previa del entrenamiento estuvo el presidente de la institución, Adrián Bruffal, que brindó un breve discurso a los futbolistas. Luego hubo una charla del entrenador con los jugadores antes del ensayo futbolístico.

Los arqueros de Patronato realizaron trabajos apartados del resto de los futbolistas.

Durante la práctica, los entrenadores priorizaron el entrenamiento físico: solo los arqueros realizaron un trabajo específico con pelota. Los demás llevaron adelante tareas preventivas de lesiones, pasadas y ejercicios aeróbicos de la mano del preparador físico Exequiel Paoloni.

Rubén Forestello habló con sus jugadores en diversos momentos del ensayo.

Tras el ensayo, Forestello volvió a dirigirse al plantel y posteriormente habló en soledad con Gabriel Díaz.

Fotos: Prensa Patronato.