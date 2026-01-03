Copa Entre Ríos: con un encuentro, comienza la segunda rueda del femenino

A partir de las 20 de este sábado se pondrá en marcha la cuarta fecha de la Copa Entre Ríos de fútbol femenino. En el marco de la Zona 3, Deportivo Urdinarrain recibirá a Social y Deportivo san José en el encuentro que dará inicio a la segunda rueda de encuentros de este torneo.

Será el único partido de este sábado: el resto de la actividad por la cuarta fecha del campeonato se disputará a partir del domingo. Serán seis los encuentros que se lleven a cabo en el último día del fin de semana para dar movimiento a un certamen que atravesó dificultades por el mal tiempo durante las últimas semanas.

El fixture completo es el siguiente:

-Zona 1:

Domingo 4/1:

17.30: San Benito Paraná - Barrio Sud (Villaguay).

17.45: Malvinas (La Paz) - Caballú (La Paz).



-Zona 2:

Domingo 4/1:

17: Santa María de Oro (Concordia) - Los Teros (Feliciano).

19: Atlético Nueva Vizcaya - Santa Rosa (Chajarí).



-Zona 3:

Sábado 3/1:

20: Deportivo Urdinarrain - San José.

Libre: Peñarol (Rosario del Tala).



-Zona 4:

Domingo 4/1:

20: Gimnasia (Concepción del Uruguay) - Juventud Unida (Gualeguaychú).

Libre: La Higuera (Concepción del Uruguay).



-Zona 5:

Domingo 4/1:

18: Atlético Uruguay - Independiente (Gualeguaychú).

Libre: La China (Concepción del Uruguay).