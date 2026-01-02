A 11 años de la muerte de Nisman, Wolff, Santoro y Goyeneche darán una charla en CABA

El próximo 18 de enero, al cumplirse 11 años de la muerte del fiscal Alberto Nisman, se realizará en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires una charla pública titulada “Con Justicia, con Verdad, la impunidad no prescribe”. La actividad, organizada por el Equipo Republicano, tendrá lugar desde las 18 en la intersección de avenida Belgrano y Alicia Moreau de Justo.

El encuentro contará con las exposiciones del legislador bonaerense Waldo Wolff, el periodista Daniel Santoro y la exfiscal Anticorrupción y exprocuradora adjunta de Entre Ríos, Cecilia Goyeneche.

La charla se inscribe en una nueva conmemoración del fallecimiento de Nisman, ocurrido el 18 de enero de 2015, un hecho que continúa generando debate público, reclamos de justicia y fuertes controversias políticas a más de una década de ocurrido.

Santoro, periodista del diario Clarín, es autor del libro “Nisman, anatomía de un crimen”, una investigación que reconstruye la historia secreta de la muerte del fiscal, las hipótesis de encubrimiento y la disputa política y de inteligencia que enfrentó a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner con el exespía Jaime Stiuso.

Por su parte, Wolff es dirigente del PRO, legislador por la provincia de Buenos Aires y fue vicepresidente de la DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas), institución que tuvo un rol central en los reclamos de esclarecimiento del atentado a la AMIA y en el acompañamiento a la figura de Nisman.

También participará Cecilia Goyeneche, quien en Entre Ríos encabezó investigaciones por corrupción durante la gestión de Sergio Urribarri. Fue destituida en un proceso irregular en 2022 por el Jurado de Enjuiciamiento en el marco de la causa conocida como “Contratos truchos”. Sin embargo, esa decisión fue anulada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en diciembre de 2024, al advertir graves violaciones al debido proceso. En 2025, el procurador general de la provincia, Jorge García, dispuso su reposición administrativa, aunque su regreso pleno al cargo aún depende de una resolución definitiva del STJ.