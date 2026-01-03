Pier Barrios se convirtió en refuerzo de Colón de Santa Fe

En la continuidad de la preparación del plantel para la disputa de la Primera Nacional 2026, este sábado Colón de Santa Fe anunció oficialmente la contratación de Pier Barrios.

El defensor nacido en Córdoba y de 35 años vestirá la camiseta del Sabalero en la próxima edición del certamen de segunda división del fútbol argentino. Se suma al plantel conducido de Ezequiel Medrán, de la mano del director deportivo Diego Colotto.

Con su experiencia, el jugador proveniente de Melgar de Perú promete aportarle jerarquía a la defensa del conjunto santafesino. El equipo intentará recorrer su camino hacia la Primera División en la tercera temporada consecutiva en segunda.

Sobre Barrios

El defensor surgió en Belgrano de Córdoba en 2008 y tuvo un extenso recorrido por el fútbol nacional. Luego de un paso por el Anderlecht de Bélgica, Barrios vistió las camisetas de Gimnasia de Jujuy, Ferro, Atlético Tucumán, San Martín de Tucumán, Quilmes y Godoy Cruz antes de hacer su segunda experiencia en el exterior jugando para Melgar.

Durante el último año disputó un total de 40 partidos entre los torneos locales e internacionales que jugó su equipo. Fue al banco en dos oportunidades y no fue convocado en otras tres ocasiones (una de ellas por acumulación de amarillas). En la última temporada jugó Copa Libertadores y Copa Sudamericana, aunque su equipo no consiguió avanzar de la fase de grupos.

Lértora

En las últimas horas trascendió que Federico Lértora aceptó el ofrecimiento de Colón y volverá a la institución con la que fue campeón en 2021. El mediocampista de 35 años viene de vestir la camiseta de Querétaro FC en México y aunque tenía ofrecimientos de la Liga Profesional argentina y del país en el que estaba, se habría inclinado por volver a Santa Fe.

El contrato lo vincularía con la institución por dos temporadas, por lo que sería una pieza más en búsqueda del ascenso de este año. Aunque todavía no se formalizó su llegada, es posible que durante los próximos días finalmente se confirme.