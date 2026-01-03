Repercusiones por el ataque de Estados Unidos a Venezuela y la captura de Maduro por parte de Trump

Captura de video en la que se observa humo elevándose tras las explosiones en Caracas, Venezuela, este sábado.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, “ha sido capturado y trasladado fuera de Venezuela”, según ha comunicado el presidente estadounidense, Donald Trump, en su red social Truth Social. Estados Unidos ha llevado a cabo ataques dentro de Venezuela, según ha confirmado Trump en el mismo mensaje, después de que se hayan registrado explosiones en zonas civiles y militares de los estados de Miranda, Aragua, La Guaira y la capital, Caracas.

La vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez ha afirmado que el Gobierno no conoce el paradero del presidente, Nicolás Maduro, y ha pedido “pruebas de vida”. Trump dio luz verde a los ataques hace días, de acuerdo con fuentes gubernamentales citadas por la cadena CBS. Según esta versión, altos mandos militares de Estados Unidos barajaron la posibilidad de atacar el día de Navidad, pero decidieron priorizar las operaciones militares en Nigeria contra el Estado Islámico. El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino, ha calificado el ataque como “ruin y cobarde” y ha comunicado que están buscando posibles heridos o muertos. “Esta invasión representa el ultraje más grande que ha sufrido el país, que responde a la insaciable codicia de nuestros recursos estratégicos”, ha dicho Padrino en un vídeo. “Nos han atacado, pero no nos doblegarán”, ha añadido, consignó el diario El País de España.

El Gobierno de Venezuela ha denunciado que las explosiones de esta madrugada son una “gravísima agresión militar” estadounidense. Además, ha decretado el estado de emergencia y ha llamado a sus ciudadanos a defender el país.

La confirmación de Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado un ataque a gran escala de su país contra Venezuela, en el que asegura que han sido detenidos el líder chavista Nicolás Maduro y su esposa. Ambos han sido sacados del país, según sostiene el republicano en un mensaje en su red social Truth.

Según Trump, la operación se ha llevado a cabo con la participación de las agencias estadounidenses encargadas del cumplimiento de la ley. El presidente ha anunciado también una rueda de prensa en su residencia privada de Mar-a-Lago, en Florida, a las 11 horas locales (aproximadamente una hora de diferencia con Argentina) para dar detalles sobre la operación.

El presidente estadounidense se encuentra en Mar-a-Lago para pasar las vacaciones navideñas y tenía previsto su regreso a Washington este domingo.

“EE UU ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, que, junto con su mujer, ha sido capturado y trasladado en avión fuera del país. Esta operación se ha hecho conjuntamente con las fuerzas del orden de EE UU. Detalles más adelante. Habrá una rueda de prensa hoy a las 11.00 en Mar-a-Lago [la residencia de Trump en Florida]. Gracias por su atención a este asunto. El presidente DONALD J. TRUMP”, es el texto del mensaje de Trump en su red social Truth Social.

Rusia condena el ataque a Venezuela

Por su parte, el Ministerio de Exteriores de Rusia ha condenado la “agresión militar” de Estados Unidos contra Venezuela y ha abogado por el diálogo para evitar una mayor escalada en la región. “En la situación actual es crucial, sobre todo, evitar una mayor escalada y centrarse en encontrar una salida (a la situación) a través del diálogo”, señala el texto oficial.

Previamente, la Embajada de Rusia en Venezuela había informado de que sus dependencias no se han visto afectadas por los ataques estadounidenses y afirma que mantiene contacto con las autoridades venezolanas.

Alemania expresa “gran preocupación” por la situación en Venezuela

El Ministerio de Asuntos Exteriores alemán ha señalado que sigue de cerca los acontecimientos en el país y que mantiene un contacto estrecho con su embajada en Caracas. Berlín ha informado además de que su equipo de crisis se reunirá a lo largo de este sábado, publicó la agencia Reuters.

España hace un llamamiento a la “desescalada” en Venezuela

Las reacciones al ataque militar de Estados Unidos contra Venezuela, ejecutado durante la madrugada de este 3 de enero, no se han hecho esperar en España. El Ministerio de Asuntos Exteriores, encabezado por José Manuel Albares, ha emitido un comunicado donde “hace un llamamiento a la desescalada y a la moderación”, además de instar a “a actuar siempre con respeto al Derecho Internacional y a los principios de la Carta de Naciones Unidas”. El Gobierno de Pedro Sánchez destaca también que “España está​ dispuesta a prestar sus buenos oficios para lograr una solución pacífica y negociada a la actual crisis”.

Milei celebra el ataque de EE UU en Venezuela

El presidente argentino, Javier Milei, ha celebrado este sábado el ataque estadounidense contra Venezuela y la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro con un mensaje en X en el que, escuetamente, escribió: “La libertad avanza. Viva la libertad carajo”. El mensaje adjunta un enlace del medio Infobae en el que se anuncia la captura del líder chavista.