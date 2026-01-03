Patronato confirmó a Facundo Heredia, su sexta incorporación

Patronato confirmó este sábado la incorporación de Facundo Heredia a su plantel profesional. El defensor de 26 años nacido en Alta Gracia, Córdoba, viene de disputar la última temporada como futbolista de Gimnasia y Tiro de Salta, en el que está desde 2023. Este sábado por la mañana participó del inicio de la pretemporada del plantel Rojinegro.

Durante el último año participó de 22 partidos del Albo en los que otorgó una asistencia. El cordobés mantuvo una participación constante durante las primeras 27 fechas, pero una fractura en la muñeca lo marginó del duelo ante Deportivo Madryn en agosto de 2025 y desde entonces fue baja durante varios encuentro.

Su retorno fue recién en los cuartos de final del Reducido, aunque solo jugó tres minutos en el partido de ida ante el ascendido Estudiantes de Río Cuarto. En la instancia anterior, su equipo eliminó a Temperley, elenco que conducía Rubén Forestello.

Con el Yagui, Heredia coincidió durante dos temporadas. En 2023 fue parte del plantel que consiguió el ascenso desde el Torneo Federal A hacia la Primera Nacional. En esa temporada no tuvo mucha continuidad: sumo 15 partidos entre los que se incluyó la derrota ante Patronato por Copa Argentina por 2-0.

En el año siguiente consiguió más continuidad. Durante 2024 disputó un total de 35 encuentros en los que aportó un gol y jugó más de 2.400 minutos. Fue constante en la convocatoria: sólo faltó a un partido.

Heredia llegó a Patronato para aportar en el sector izquierdo del equipo. Su contrato lo vincula a la institución hasta diciembre de 2026, de manera que se convirtió en el sexto refuerzo del club. Previamente llegaron: Agustín Araujo, Franco Meritello, Federico Bravo, Tomás Attis y Hernán Rivero.