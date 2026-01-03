El día distinto del mes de enero

Ezequiel Re

Todo pasa rápido. Llegan las fiestas y cuando el ritmo intenso de los encuentros familiares se aquieta para dar paso al inicio oficial del verano, el mundo deportivo siente cada 3 de enero, desde 1990, un cimbronazo que lo lleva a la evocación. Pasaron 36 años del fatídico accidente de carretera que le costó la vida a Aníbal Sánchez, el estandarte del basquetbol entrerriano, aquel del triple agónico en la final del Argentino disputado en su Echagüe.

La leyenda creció desde ese día. Viajaba con su familia para iniciar la cuarta temporada de Liga Nacional junto a Olimpo de Bahía Blanca. La muerte se lo llevó joven tras un accidente automovilístico ocurrido a unos 200 kilómetros del lugar de destino, a las 16 horas.

¿Qué lo hace grande? Muchas razones. No deja de ser ejemplo cuando pibe y ya más grande, se quedaba en el gimnasio del club tirando al aro para perfeccionar su tiro. Estuvo en el ascenso del AEC en 1985, vistió la camiseta de la Selección Argentina en tiempos que comenzaba la revolución del basquetbol y de la que adhería fervientemente. Y aquel triple que hoy se festeja y se llora desde el recuerdo. Su hermano, Daniel Sánchez (reconocido periodista y entrenador de basquetbol), escribió hace tiempo una nota publicada por Análisis cuando se cumplieron 10 años de su adiós.

Decía: “Cuando la ciencia, la tecnología avanzan alocadamente, cuando se hacen estereotipos de superhéroes, cuando el descreimiento, la injusticia, la violencia, están a la orden del día, cuando todo sirve para distraer la memoria, el recuerdo de Aníbal Sánchez se fortalece, aún más como deportista, como persona simple, recto, sin dobleces y con una humildad pocas veces vista y que lo lleva a ser un ejemplo para muchos jóvenes que hoy persiguen el éxito”.

Luego agregaba: “Aníbal Edgardo Sánchez, introvertido, hábil, moderado, profesional, de gran sentimiento, amigo, compañero, siempre estarás y seguirás presente”. El humilde aporte a su memoria, es recordarlo siempre. Fue Aníbal. Un Sánchez diferente.