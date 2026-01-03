Benavides terminó cuarto en el Prólogo del Rally Dakar

Este sábado se desarrolló el Prólogo del Rally Dakar 2026 con la disputa de un tramo del que participaron motocicletas y automóviles. En ese marco hubo representación argentina en competencia con una destacada actuación del salteño Luciano Benavides, cuarto en la edición 2025.

Motos

La 48ª edición del Rally Dakar contó con esta primera prueba de 22 kilómetros dentro de la localidad de Yanbu para los motociclistas. En ese marco se impuso el español Edgar Canet luego de 11 minutos, 31 segundos y nueve décimas, convirtiéndose en el ganador más joven de la historia del Dakar con tan solo 20 años. En el segundo lugar quedó el austriaco Daniel Sanders (a dos segundos), mientras que el tercero fue el norteamericano Ricky Brabec (a casi cinco segundos).

El argentino Benavides finalizó en el cuarto lugar a 11 segundos del tiempo de Canet y completó el 1-2-4 de KTM, equipo dominante en esta categoría. En cuanto a los dos argentinos restantes, Leonardo Cola terminó en el 67° lugar y Santiago Rostan finalizó en el 72° puesto.

Autos

En los 22 kilómetros de Yanbu, el mejor entre los autos fue el austriaco Mattias Ekstrom, seguido por el norteamericano Michel Gutthrie y el belga Guillaume de Mévius, ambos a ocho segundos. Estos tiempos no son computados para el registro del clasificador general.

Challenger T3

En la categoría con mayor participación argentina hubo un auspicioso debut de nuestros compatriotas en el Prólogo. El líder fue el neerlandés Paul Spierings, mientras que a seis segundos llegó la neerlandesa Puck Klaasen, cuya navegación está a cargo del argentino Augusto Sanz. En el tercer puesto se ubicó la saudí Dania Akeel.

Siguiendo con la representación argentina, los cordobeses Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini llegaron en el cuarto lugar, seguidos por el pampeano David Zille y Sebastián Cesana.

En la séptima posición quedó el salteño Kevin Benavides en su primera experiencia con el UTV tripulado por el sanjuanino Leandro Sisterna. Pablo Copetti, por su parte, quedó en el 21° puesto.