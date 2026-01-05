“Estoy en el lugar donde realmente quería estar”, expresó Alan Sosa

A mediados de 2025 Alan Sosa acordó su llegada a Patronato. El arquero firmó contrato con la entidad de barrio Villa Sarmiento hasta el 31 de diciembre de 2026. La letra chica del documento afirmaba que Tigre, entidad propietaria del pase del futbolista, tenía el derecho de ejecutar la cláusula de repesca a los seis meses.

En el actual mercado de pases de la Primera Nacional, retener a Sosa fue uno de los máximos objetivos que se planteó la dirigencia una vez finalizado el camino de Patronato en la pasada temporada. La empresa no era sencilla dado que Tigre debía determinar si no solicitaba el regreso del arquero. El Matador no solicitó el regreso del futbolista. Esto facilitó la continuidad de una de las grandes figuras del Santo en 2025.

“Estoy en el lugar donde realmente quería estar. Esto da tranquilidad y mucha fuerza para afrontar este año que seguramente va a ser muy bueno”, relató, en diálogo con Uno Entre Ríos.

Enseguida detalló: “Fue una decisión en conjunto, familiar. Estar en Patronato me permite estar cerca de mi familia. Además, me siento muy cómodo en el club. La gente me mostró mucho cariño desde que llegué y eso hace que uno tome estas decisiones para poder seguir”.

El nuevo proceso que tiene a Sosa como uno de los protagonistas presenta renovación en el cuerpo técnico. Rubén Forestello fue el designado para suplantar a Gabriel Gómez, quien tras cerrar su ciclo en Patronato acordó su llegada a Almagro. “El Yagui es una persona que conoce la categoría, conoce los pasillos del club. Entiende esto y la verdad que ya nos está mostrando un camino en el cual tenemos mucho entusiasmo porque sabemos que va a ser un buen camino. Ahora nos toca a nosotros prepararnos para no dejarlo solo”.

En este punto, el cuidapalos indicó que, el primer gran objetivo a conquistar, será capitalizar el proceso de preparación para el inicio de la competencia. “Este mes va a ser clave y pasa muy rápido. Está la vuelta a la esquina en el inicio del torneo y arrancamos en una cancha muy linda, muy dura. Es una gran medida para ver para qué vamos a estar también en las primeras cinco o seis fechas que serán bastante complicadas. Aparte de que ya venimos de ganar un partido muy bueno el año pasado en cancha de San Martín”, recordó.

En el plantel califican como compleja la Zona que tendrá a Patronato como uno de animadores durante la fase regular. Al respecto, el ex-Unión de Santa Fe opinó: “Esta categoría en general es muy complicada. Trataremos de seguir fortaleciendo nuestra casa para que sea un lindo recuerdo para nosotros jugar de local y tratar de sumar todo lo que podamos en nuestra casa. Además de visitante tenemos que aspirar a traernos algo”.

Sobre los objetivos planteados, recalcó: “El objetivo siempre es el mismo. Todos los equipos queremos ascender, pero sabemos que solamente suben dos. Y si no lo conseguís, tampoco fracasás. Hay que intentarlo, lo vamos a intentar. El año pasado perdimos con el equipo que ascendió. Y ese partido, cuando nos fuimos a casa tristes, no pensábamos que iba a ascender Estudiante de Río Cuarto y sin embargo lo logró”.

Y finalizó: “Hay que tratar de este año meter a Patronato en Copa Argentina porque nos la debemos. Es una cuenta pendiente que tenemos con el hincha y con nosotros mismos siendo tan importante esta copa para el club. Y sin dudas que el objetivo más grande es ascender, pero hay que ir paso a paso y tratar de estar entre los primeros ocho durante todo el torneo”.