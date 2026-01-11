River enfrenta a Millonarios en su primer amistoso de la pretemporada

River saltará a la cancha para enfrentarse a Millonarios por la Serie Río de La Plata.

En el marco de la Serie Río de La Plata, River Plate enfrentará este domingo a Millonarios de Colombia. El duelo será a partir de las 21 en el estadio Gran Parque Central, perteneciente a Nacional de Uruguay. Se tratará de la primera presentación del Millonario en su pretemporada rumbo a los compromisos oficiales de 2026.

El conjunto de Marcelo Gallardo lleva varias semanas sin actividad debido a su prematura eliminación en el Torneo Clausura. En ese contexto, comenzó la pretemporada apuntando a una buena preparación para afrontar tanto la Liga Profesional como la Copa Sudamericana, torneo continental al que clasificó para este año.

Durante la preparación arribaron los primeros refuerzos: Aníbal Moreno, Fausto Vera y Matías Viña ya se incorporaron a la institución para ser opciones en el conjunto de Gallardo. Por otra parte, jugadores como Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Milton Casco, Miguel Borja, Gonzalo Martínez y Jeremías Ledesma se fueron de la institución.

Con todas las variantes realizadas, es posible que Gallardo pruebe a algunos de sus refuerzos en el debut del equipo. Debe tenerse en cuenta que los entrenadores tienen la posibilidad de cambiar a todos sus futbolistas.

La formación del Millonario podría ir con: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Juan Portillo; Kevin Castaño, Fausto Vera, Giuliano Galoppo; Juan Quintero; Sebastián Driussi y Facundo Colidio.

En frente, los dirigidos por Hernán Torres, que también deberán enfrentar a Boca el próximo miércoles, pondrán en cancha a lo mejor que tienen a disposición. Existe incluso la posibilidad de que Radamel Falcao García sea parte del encuentro.

La formación irá con: Guillermo De Amores; Samuel Martín, Sergio Mosquera, Jorge Arias, Sebastián Valencia; Mateo García, Rodrigo Ureña; Beckham Castro, David Mackalister Silva, Edwin Mosquera; Radamel Falcao García.