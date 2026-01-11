Victorias para Echagüe y Rowing en su estreno en la Liga Nacional

Este sábado se produjo el estreno de los representantes paranaenses en la edición 2026 de la Liga Nacional de Vóley masculino. Tanto el Atlético Echagüe Club como el Paraná Rowing Club ejercieron la localía en su estreno en el torneo.

En el estadio Luis Butta, el Negro recibió a Unión Vecinal Trinidad (UVT) de San Juan en su estreno en el torneo. El equipo salió a la cancha con Denis Pérez, Juan Hollmann, Ignacio De Veccio, Elián Carricaburu, Héctor Ganduglia y Franco Bournot Nasca. Como líberos actuaron Francisco Schell y Fausto Galizzi Kohan.

Pese a que perdió el primer parcial por 25/15, el equipo de Juan Corona se estrenó con el pie derecho. En su recuperación ganó los tres sets siguientes por 25/13, 28/26 y 25/20, de manera que sumó tres puntos en la tabla de posiciones de la Zona A. Este domingo volverá a jugar, nuevamente como local, esta vez ante Obras San Juan.

Justamente ese equipo sanjuanino fue el rival del estreno del Paraná Rowing Club. En su caso, jugaron en el estadio del Parque Enrique Berduc, donde el Remero hizo como local. Para este partido, el conjunto paranaense salió a la cancha con Felipe Requejo, Martín Pérez, Valentino Rivarola, Matías Sauthier, Fausto Furtado y Valentino Rivarola. David Rodríguez y Francisco Pérez fueron los líberos.

El elenco de Jesús Nadalín se impuso por 3-1 jugando como local. Después de un traspié por 25/21 en el primer parcial, el Albiceleste se recuperó y ganó consecutivamente por 25/20, 25/17 y 25/21. Al igual que Echagüe, esta victoria impulsó a los paranaenses al primer lugar. El domingo su rival será UVT y una nueva victoria lo encaminaría a dominar el grupo.

Tanto el duelo entre Echagüe y Obras San Juan como el partido entre Rowing y UVT iniciarán a las 19 del domingo.