Atlético de Rafaela sumó experiencia en ataque: volvió Mauro Quiroga

Atlético de Rafaela sumó experiencia del entrerriano Mauro Quiroga para su retorno a la Primera Nacional.

Atlético de Rafaela sigue moviéndose con decisión en el mercado de pases. En las últimas horas, la dirigencia Albiceleste anunció oficialmente la llegada del entrerriano Mauro Quiroga, un nombre conocido para la institución y que aportará experiencia y jerarquía al frente de ataque.

El experimentado delantero, de 36 años, retorna a barrio Alberdi para afrontar un nuevo desafío en la Primera Nacional, categoría en la que la Crema buscará ser protagonista tras su regreso.

Quiroga arriba procedente del Cartaginés de Costa Rica, donde tuvo su último paso antes de concretar su vuelta al fútbol argentino.

A lo largo de su carrera, el atacante acumuló una importante experiencia tanto en el país como en el exterior. En Argentina vistió las camisetas de Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay, San Martín de Tucumán, Argentinos Juniors y Platense.

Mientras que en el plano internacional jugó en Las Palmas, Lugo y Alavés de España, además de Curicó Unido y Deportes Antofagasta de Chile, Necaxa, Atlético San Luis y Pachuca de México, y Emelec, señala La Opinión.

Así, Atlético de Rafaela suma una nueva pieza en ofensiva y continúa delineando su equipo para una temporada que se presenta exigente y cargada de expectativas.