Finalmente, Brandon Cortés jugará en Patronato

Después de algunas idas y vueltas, finalmente Brandon Cortés se convirtió en otra de las caras nuevas de Patronato con vistas a la temporada 2026 de la Primera Nacional. El futbolista, firmó el contrato que lo mantendrá ligada a la institución paranaense hasta el 31 de diciembre y rápidamente se sumó a la pretemporada del Santo.

El mediocampista ofensivo, de 24 años, llega a préstamo desde Boca. En la temporada anterior se calzó la camiseta de Nueva Chicago: jugó 21 partidos y convirtió un gol. Con el futbolista zurdo, el DT Rubén Forestello una variante más en la generación de juego del mediocampo.

Con la llegada de Cortés, el Rojinegro alcanzó las 10 incorporaciones en este mercado: Agustín Araujo, Franco Meritello, Federico Bravo, Tomás Attis, Hernán Rivero, Facundo Heredia, Nahuel Genez, Renzo Reynaga, Juan Salas y ahora, Brandon Cortés.