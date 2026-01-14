Turismo Carretera: va tomando forma el nuevo motor de Mariano Werner

Mariano Werner sigue con el armado de la planta impulsora de su Ford Mustang para la temporada 2026 del TC.

El paranaense Mariano Werner tiene nuevo motorista para la temporada 2026 del Turismo Carretera y llega desde la ciudad de Casilda, provincia de Santa Fe: Mario Riva. El santafesino se encargará de prepararle un motor que le de competitividad al entrerriano, tras un 2025 plagado de roturas y abandonos.

Junto a su hermano Luis, ya retomaron con mucha intensidad las actividades en el taller: “Estamos trabajando en el motor de Mariano Werner para el TC. Venimos con los tiempos muy justos, es una época difícil, los proveedores se van atrasando, pero estamos bien. Ya terminamos un motor, con el cual Mariano ya hizo alguna experiencia en el rodillo”, explicó Mario a Campeones.

Además, el taller está abocado en el armado de un multiválvulas totalmente nuevo para el Ford Mustang 0km de Werner, al cual aún le faltan algunos elementos para su armado final. Si bien los plazos se acortan, ya que la máxima volverá el fin de semana del 14 y 15 de febrero en El Calafate, todo apunta a que llegarán bien con las labores.

“Tratamos de hacer lo mejor posible para lograr un buen resultado y que Mariano pueda salir de los problemas que tuvo el año pasado. Eso es lo más importante, que pueda ser bien competitivo de nuevo. Esa es la idea nuestra y, por supuesto, de él también», expresó Riva.