“Decir que no pensamos en ser campeones sería absurdo”, dijo Fontanetto

Pedro Fontanetto y lo que se viene para Estudiantes en las competiciones del rugby.

Estudiantes comenzó su pretemporada con miras a una temporada 2026 con altas pretensiones. Pedro Fontanetto, coach del equipo de la entidad Albinegra, se refirió a la preparación del equipo, a las metas trazadas y al plan de trabajo para un equipo que buscará ser protagonista.

“El 2025 fue un año muy intenso en todo sentido. Deportivamente fue muy satisfactorio, ya que salimos terceros a nivel nacional en el Torneo del Interior y terceros también en el Torneo Regional del Litoral”, dijo.

Y se extendió: “Para la actualidad y la historia moderna del club es una muy buena temporada, más allá de que siempre queda la espina de no haber podido coronar”.

Enseguida el entrenador del CAE destacó: “Ahora arrancamos con la pretemporada, martes y jueves, con testeos físicos. La semana siguiente ya empezamos con un poco más de rugby y pelota, y después nos vamos a España para una gira, donde vamos a desarrollar gran parte de la pretemporada. Creemos que va a ser un salto de calidad, no solo en lo deportivo, sino también en lo humano para el grupo”.

Con relación a las variantes para este 2026, manifestó: “No creo que haya que cambiar demasiado, sino ajustar detalles. El club viene trabajando bien hace años, fuimos campeones en 2023, jugamos finales y semifinales importantes en torneos regionales y nacionales”.

A lo que anexó en declaraciones a Uno Entre Ríos: “El desafío es seguir puliendo cosas, porque después gana uno solo. Lo importante es estar siempre en esa conversación y mantener al club en primer plano”.

Sobre el Torneo Regional del Litoral, que volverá al formato Top 10, el entrenador remarcó la exigencia del certamen. “Es uno de los torneos más competitivos del país. Todos los equipos se pueden ganar entre sí, las localías pesan mucho y cada partido te exige al máximo. Nosotros logramos que venir a jugar a la cancha del Parque sea muy difícil para cualquiera, y eso hoy es una fortaleza”.

El debut en el TRL 2026 será ante Rowing, en el clásico paranaense. “Es un partido especial, nos conocemos todos y siempre tiene condimento, pero nuestro objetivo está puesto más a largo plazo. Queremos meternos en instancias finales de los dos torneos. El partido con Rowing es uno más dentro de ese camino, aunque sabemos que va a ser durísimo”.

Consultado sobre el rol de Estudiantes como candidato, Fontanetto no dudó: “No nos podemos sacar ese papel. Estudiantes tiene más de 100 años de historia y viene siendo protagonista desde hace tiempo. Decir que no pensamos en ser campeones sería absurdo”.