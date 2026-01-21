Mecenazgo: ¿La Ley que puede cambiar el paradigma del deporte entrerriano?

Desde los tiempos de Jorge Busti gobernador que no había tanta expectativa en el territorio provincial por la promulgación de una Ley que favorezca al deporte. En aquellos años (1989 específicamente) el fallecido primer mandatario nacido en Concordia, llevó adelante la Ley del Deporte con el objetivo de “atender la actividad física en sus distintas manifestaciones”, otorgando un porcentaje de las utilidades netas por juegos y apuestas a través del Iafas (Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social), creando el Fondo Provincial del Deporte (Foproder).

Al margen de ello el deporte entrerriano sigue a los tumbos. Como puede, a la gorra y a voluntad de los gobiernos de turno o municipales, donde si bien se llenan la boca hablando de las bondades del deporte, poco hacen y muchas veces los golpeados dirigentes o colaboradores son recibidos por compromiso. El “no hay plata” (frase ahora célebre del Presidente de la Nación Javier Milei) es una cruz con la que cargan y muchas veces el bolsillo propio equilibra las cuentas.

En pleno debate nacional sobre los beneficios o no de las SAD (Sociedades Anónimas Deportivas) Entre Ríos dio un paso clave terminando 2025. Se trata de la ya promulgada Ley 11240 de Mecenazgo, apoyada por el gobierno de Rogelio Frigerio y su secretario de Deportes Sebastián Uranga, y que tendrá el objetivo promover la participación del sector privado en el financiamiento de proyectos deportivos y recreativos, mediante aportes económicos que cuentan con incentivos fiscales en el impuesto sobre los Ingresos Brutos. Y en una carrera a contrarreloj la iniciativa ya podría implementarse corridos los 60 días de su promulgación.

La Secretaría de Deportes es la autoridad de aplicación por lo que todos los caminos conducen a calle Urquiza de Paraná o en su defecto Casa de Gobierno. Por el momento se trabaja en la reglamentación e implementación de la misma, dando la sensación que falta informar aún más, al margen que la Ley ya se puede consultar en distintas páginas web.

La Ley está buena y utilizada en su máxima expresión podría redundar en beneficio no solamente en el rendimiento de los deportistas al contar con apoyo económico, sino instituciones para aliviar sus arcas y porqué no soñar con la modernización y ampliación de su infraestructura.

Grassi: “Los clubes necesitan esta ayuda”

“Estamos ansiosos esperando la Reglamentación, los clubes están necesitando este tipo de ayuda, es una Política de Estado que se espera. Al ver mecenas, todos los proyectos, serán viables”, expresó el presidente de la Federación Entrerriana de Clubes, Hugo Grassi.

A lo que agregó: “Seguramente el Consejo Provincial del Deporte (Coprode) hoy activo y con representantes de clubes, también estará en la tarea de llevar adelante esta Ley”.

El dos por uno para la ley

La Ley unió dos partes. Por un lado, el Régimen de Sponsorización y Tutoría del Deporte, autoría de la diputada Débora Todoni, y otra surgido desde el Ejecutivo, que regula el mecenazgo de actividades deportivas, y crea además un Fondo Solidario (un porcentaje para deportistas o instituciones que no logran acceder de manera directa al patrocinio privado).

Emilio Fouces, presidente del Club Atlético Estudiantes y asesor de Todoni, defiende su autoría: “Es un modelo tomado de la Ley de Mecenazgo Deportivo de Chaco que funciona desde 2012 y funciona muy bien. El deporte y los clubes chaqueños han evolucionado a partir de esta Ley. Traje la idea de ahí tras una gira de rugby con Estudiantes al Chaco. A través de la diputada Todoni se presentó el proyecto, se sumó luego el Ejecutivo con un proyecto similar y salió la Ley. No está Reglamentada aún, pero será una importante herramienta”. Una ley justa para todos

Quien también trabajó por la Ley y hoy es asesor externo del grupo de abogados del gobierno provincial que trabaja en su reglamentación, Dr. José Spiazzi (ex presidente de la Liga Departamental de Fútbol de Colón) expresó: “Nos reunimos dos o tres veces, con los abogados que ya están trabajando. Estamos armando un borrador y luego se pondrá a consideración por ejemplo a la Federación Entrerriana de Clubes, del Consejo Provincial del Deporte. Esta Reglamentación tiene que salir para el bien de todos”.

Spiazzi abre el juego y quiere participación para que lograr que la Ley sea justa para todos. Parece una utopía y más con el marco de una provincia que no creció en infraestructura deportivas y que muchas veces se sostiene por la pasión de dirigentes, deportistas y colaboradores. La venta de pollos, la torta frita, el choripán y la rifa para subsistir. Tal vez se esté ante un importante mojón en la historia. Que la señal no se pierda.